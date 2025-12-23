２０２５年も残すところあと８日。



年の瀬が近づく中、いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。



（急式アナウンサー）「年の瀬が迫ってまいりましたが、皆さんは大掃除どうしていますか？私は小さなところから始めています。先日、電子レンジの庫内をミカンの皮で拭くとキレイになるという話を聞いてやってみたのですが、さわやかな香りになってとっても良かったです。あなたの大掃除事情はいかがでしょうか？」





『ことしの汚れことしのうちに おたくの“大掃除術”は？』（急式アナウンサー）「年末の大掃除は？」（札幌市在住）「リフォームをしたので大掃除はまだしなくてもいいかな。子どものころは畳をあげたりとかしていた」（札幌市在住）「大掃除という感じではしないというか、ちょこちょこ普段からやっている。朝使ったらすぐアルコールとかで拭いて、汚れを溜めないようにして毎日やっている。キッチンの漂白剤はキッチンでなくても使える。お風呂の床とかに吹きかけると結構キレイになる」お話を伺った方の中には大掃除をしないという方もいらっしゃいました。清掃サービス大手のダスキンによりますと、年末の大掃除をする予定という方は６８．７％で、３年連続で同じような水準で推移しているといいます。（札幌市在住）「ガスレンジまわりなど日ごろできないところはなるべくしようかなと。押し入れの中とかお風呂場でももっと隅々のところまでとか、日ごろは面倒で手を付けていないところはなるべくやろうと思います」

大掃除で最もキレイにしたい場所は、１位がレンジフードや換気扇。



２位がキッチンなどの水回りで、３位がリビングやダイニングとなっていて、普段あまり掃除をしない場所を年末にまとめてキレイにするという方が多いという結果になりました。



（急式アナウンサー）「年末の大掃除は？」



（札幌市在住）「少しずつ始めています。キッチンの油汚れとかを落とすのには少し時間がかかるなと思いますね」



（急式アナウンサー）「頑固な油汚れを落とすコツは？」



（札幌市在住）「オレンジの成分が入ったものが結構落ちる。それを使って毎年掃除をしています。ホームセンターとかでも売っていますので、いろいろな種類も出ているので便利」



また、便利な掃除グッズを導入した方もー

（札幌市在住）「ケルヒャーのスチームクリーナーを買ったので、いまこれから（掃除）をやろうと思っていて。いつもお風呂や台所など全然手がまわらないので…。水回りがやっぱり気になるのでカビとか赤カビが見えるので、そういうところに使ってみたい」



その後使ってみたところ、グッズを使う前に予洗いをしたほうがいいということがわかったそうです。



（恵庭市在住）「家族と協力して母を中心に少しここお願いしても良い？みたいな感じで任されることが多い。１００均の便利グッズを使いながらが多かった」



（急式アナウンサー）「例えばどんなもの？」



（恵庭市在住）「１００均だと油まわりに特化したウェットティッシュみたいなのが売っているので、それぞれ適した場所に使い分けながら使っています。最近、高圧洗浄機を買ったので、（網戸の）外側からかけてキレイにして、結構母が張り切ってやっています」



（急式アナウンサー）「あなたにとって大掃除とは？」



（恵庭市在住）「心の掃除でもあるかなと思っています」



２０２５年も残すところあと８日。



みなさんことしの汚れはもう落とせましたか？