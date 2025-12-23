【M-1】京都産業大、学長名でたくろうに粋なメッセージ 「耳を疑いましたが」「本来、本学は『KSU』ですが」 反響続々「とてもオシャレ」
京都産業大学は23日までに、ホームページを更新。「【祝・M-1制覇】たくろう 赤木裕さん（本学卒業生）へ」と題し、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろう（赤木、きむらバンド）にメッセージを寄せた。
【画像】「とてもオシャレ」たくろうに向けた京都産業大のメッセージ
メッセージは学長の在間敬子氏の名前で公開され、「M-1グランプリ2025優勝、誠におめでとうございます！」と書き出した。続けて「決勝の舞台で『KSD』の名が呼ばれた瞬間、学生、OB、教職員一同、一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）、それ以上に大きな笑いと感動をいただきました」とつづった。
さらに「本来、本学は『KSU』ですが、今日から本学は「京都で・すごい・大学（KSD）」を自称いたします」と宣言。最後に「最高の『むすび』をありがとうございました。これからの更なる飛躍を期待しています！」とエールを送った。
学長の名前の欄では「京都産業大学（KSU、時々KSD）」と、たくろうのネタも交えていた。この投稿にXも反響が続々寄せられ、「京産、学長やるやん!!とてもオシャレです」などのコメントが見られた。
