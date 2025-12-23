ちょっとしたワンポイントが入るだけで、華やかさがグッと変わる。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第2試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。ボブに戻した髪に、ピンクの髪留めをつけて入場してくると、抜群のスタイルとともにファンの目を楽しませた。

【映像】岡田紗佳、かわいいピンクの髪留め＆抜群ボディの組み合わせ

モデル・タレントでもある岡田は、毎試合何かしらヘアスタイルやアクセサリーなどで変化を入れてくる。やはり芸能界でも活躍する者のこだわりか。その度にファンの目を奪っている。

一時はエクステによりロングヘアにしていた岡田だが、少し前からもはやトレードマークにもなっているボブに戻したところ。ロングよりもアレンジのバリエーションが増やしにくいと思われたが、そこは岡田。ピンクの髪留めをつけるだけでも華やかになり、変わらぬスタイルとの組み合わせを披露した。

ファンからは「髪留めおかぴ」「凄いスタイル」「おかぴ可愛い」と安定感のある喜びのコメントがずらり。年内の試合も少ないが、来年もまた麻雀でもファッションでもファンを楽しませてくれるはずだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

