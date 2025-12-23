BE:FIRST・MANATO「“音楽×スポーツ”の可能性広げる」 将来は「NBAの会場でパフォーマンスできるように」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのMANATO（24）が21日、都内で行われたLemino「ロサンゼルス・レイカーズvsロサンゼルス・クリッパーズ」ゲスト囲み取材に参加。今後の目標を明かした。
【写真】超クール！推しの選手を答えるBE:FIRST・MANATO
MANATOは2025年の印象に残った出来事にワールドツアーを挙げた。「BE:FIRSTとしても大きな目標だった。3、4年世界に行けていなかったので現地で待ってくれている人がいたというのを肌で実感できた」と話した。
26年は5月のスタジアムライブが大きなイベントになるとし、「数年後振り返った時に歴史的なライブだったと言われるような日にしたい」と力を込めた。
バスケットボールの知識に精通し、試合のゲスト出演もこなすMANATO。「“音楽×スポーツ”の可能性はもっとある」と語り、将来の個人的な目標とした上で「NBAの会場でパフォーマンスできるくらい頑張りたい」と意欲を見せた。
docomoが運営しているVODサービス「Lemino」は21日、NBAのロサンゼルス・レイカーズvsロサンゼルス・クリッパーズの試合を生中継した。MANATOは大のNBAファンで、NBAからもFriends of NBAに任命されており、ゲスト出演した。
