ちょっとした思い違いが、かわいい珍場面のきっかけになった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第2試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。アガった際の点数申告で、符計算を誤り言い直したところ、チャーミングな表情を浮かべファンの話題をさらった。

【映像】あれ？何符？「かわいい」と話題、岡田の悩み顔

モデル・タレントとしても活躍する岡田は、試合中でも様々な表情を見せることで知られている。昨シーズン、水を飲んでいるところ偶然にも相手を見下ろすような視線になったことで「上からサヤカ」と注目され、後にはそのシーンがリーグのスポンサー企業のCMにも採用されることもあった。

今回の表情は勘違いから始まった。南3局2本場、親番だった岡田は11巡目にカン6筒を引いてツモアガリ。役は自風の東のみだった。親の30符1翻なら1500点（500オール）。岡田も「500は700オール」と申告した。ところが対戦者たちは、じっと卓を見たまま動かず。どうやら30符ではなさそうだ。数えてみると、ポンした東で4符、三万で2符、場風の南が対子で2符、カンチャン・ツモで4符（2符＋2符）、基本の20符と合わせて計算32符となり、符ハネで40符となり2100点（700オール）だ。

しばし悩んだ岡田は、指を折りながら符の計算を行うと「700は900オール」と苦笑いながら訂正した。ファンからは、計算をし直した時の岡田の表情、仕草がおもしろかったようで「なんだこの顔ｗ」「すごい顔するな」「指おっててかわよ」「可愛いから許す」といったコメントが集まり、盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

