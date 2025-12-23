お米の「旬」は実は年明け？「味がのってくる」のは収穫から3〜4カ月後！おいしさを引き出すには「保管」が大切

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。



文・写真＝柏木智帆

お米の「旬」は収穫直後ではない？

お米の「旬」はといえば、多くの人が「収穫の秋」とか「新米の時期」というふうに答えるのではないでしょうか。

お米は一般的に収穫した年内だけ「新米」と呼ばれています。今年とれたお米は年が明けると「新米」ではなくなるわけです。新米期間が短いためか、豊穣への感謝からか、日本人には新米信仰があり、「新米だからおいしい」という声も聞かれます。でも、果たしてそれは本当なのでしょうか。

たしかに新米は香り高くみずみずしい傾向がありますが、収穫後に3〜4カ月ほど経ってから味がのってくるお米もあり、年明けから春先ごろが「お米の旬」だと感じています。私が稲作を生業にしていたとき、収穫したお米の味が前年産よりも薄くて落ち込んだことがあったのですが、3カ月ほど経ってから味がのってきたという経験がありました。

こうした収穫後のお米の味わいの変化について、複数の料理人やお米関係者に聞いてみたことがありますが、軒並み「新米よりも年明けに味がのってくる」「水分が落ちつく年明け頃がおいしい」という回答でした。ある料理人の言葉を借りると、「熟成させて脂が全体に回った魚には獲れたての魚とは別のおいしさがあるように、お米の旨みを感じるのも年明けくらい」というわけです。

なぜ味がのってくる？

年明けから味がのってくる理由として、「お米に含まれる硬い脂が融けて軟らかくなるからでは」という説や「玄米は生きているため代謝が進み、貯蔵されている成分が分解されることで味わいが変わるのではないか」という説など、さまざまな見方があります。

もちろん「収穫したてがおいしさのピーク」というお米もあれば、「半年以上経ってから味がのってくる」というお米もあります。それでも、「年明けから春先ごろが食べごろ」というお米が多くの傾向だと感じています。

ただし、温度と湿度が管理された環境で玄米保管（あるいは籾保管）されることが大前提です。それでも、玄米は呼吸をしながら緩やかに劣化しているため、備蓄米のように夏を2回以上越すと、味わいの劣化は顕著に感じられると言えるでしょう。

家庭で玄米を保管するコツ

家庭で玄米を保管するときも、密閉できる容器や袋に入れた上で、冷蔵庫に入れることをおすすめします。

温度が高いと玄米の呼吸が活発になることで、でんぷんを消費して味が落ちてしまうほか、ぬか層の酸化が進んで古米化してしまいます。また、一般的な冷蔵庫の湿度はお米の保存に適した湿度よりも低く、密閉せず冷蔵庫に入れてしまうと、お米が乾燥するだけでなく、匂い移りや水濡れのリスクもあります。

玄米は呼吸しているので、容器や袋には、アルミ製よりも空気などの気体の透過性が良い樹脂製がおすすめです。樹脂製の容器や袋に入れた上で、冷蔵庫の野菜室で保管するのがベストだと感じます。

ただ、年明けのお米を味わうために家庭で玄米を数カ月にわたって保存するよりは、年明けに新たにお米を購入することをおすすめします。家庭の冷蔵庫は開閉も多く温度変化の影響を受ける可能性もあるため、数カ月にわたる保存の場合は温度と湿度が管理された環境下で保存されたお米がより本領を発揮できると感じています。

その年に初めて新米を食べるとき、普段は味噌汁やおかずから食べ始める人であっても、多くの人はまずは白飯を数口食べて新米の味わいを堪能してから、味噌汁やおかずに箸を移すのではないでしょうか。

以前、提供された新米の白飯を一口も食べずにキムチをどかっとのせた知人に対して周囲から「シンジラレナイ！」という声があがっていたことを思うと、新米はまずは白飯や塩むすびなどまっさらな状態で食べるものと思っている人が一定数いるのだと感じます。年明けのお米もぜひ新米同様にその味わいを白飯や塩むすびで味わってみてはいかがでしょうか。

米袋から「新米」シールがなくなると、なんだか急に新鮮さが落ちてしまったように錯覚する人もいるかもしれませんが、シールがなくなってからがおいしさの本領です。ぜひ年明けからもお米のおいしさを楽しんでいきましょう！

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター