Snow Man目黒蓮と一緒に暮らしている気分に!? 『ESSE』表紙＆インタビューに登場
2026年1月5日発売の「ESSE」（扶桑社）2月号の表紙に、Snow Manの目黒蓮が登場。撮りおろし写真と、目黒の素顔に迫るインタビューが掲載される。
【写真】めめの日常を切り取った？ リラックスモードの撮りおろし写真
話題作への出演が続き、ますます注目が集まる目黒。2月公開の映画『ほどなく、お別れです』での裏話や、目黒の暮らしに迫る話まで、魅力たっぷりなインタビューを届ける。
目黒はインタビューにて「2026年の小さな目標は、うちはワンちゃんがいるので、遊べる時間を少しでも増やしたいですね。夜はいつも、一緒にリビングのソファで寝ています。うちのソファ、寝心地がよくてお気に入りなんですよ。一緒にいられる時間は限られているから、悔いのないように思い出をたくさんつくりたいです」とコメント。他にも、めめのモーニングルーティン、めめの最新の自炊事情、めめの体づくりなどが明かされている。
また撮りおろし写真では、クッションとたわむれたり、コーヒーでほっとひと息ついたり、トーストをかじったり…“めめの朝”をイメージした写真を多数掲載。目黒のとろけるような笑顔と自然体な魅力がつまっている。
目黒蓮が登場する「ESSE」2026年2月号は、扶桑社より2026年1月5日発売（地域によって発売日が異なる）。定価は690円（税込）。
