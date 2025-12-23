鹿島FWレオ・セアラにECバイーアが関心

今シーズンのJ1リーグを制し、9年ぶりのリーグ制覇を達成した鹿島アントラーズ。

そのなかで、加入1年目のブラジル人FWレオ・セアラは得点源として大活躍を見せた。新たな黄金期への地盤を固めたい鹿島だが、そんな得点源に移籍の噂が浮上した。ブラジルメディア「Jornal Massa」が母国クラブからの関心を伝えている。

今シーズン、セレッソ大阪から鹿島に加入したレオ・セアラは、リーグ戦34試合で21ゴールを挙げて得点王に輝き、ベストイレブンにも選出された。その働きがなければ、鹿島の通算21冠目となるタイトル獲得は実現しなかっただろう。2016年にFC琉球へ期限付き移籍でプレーした後、一度はブラジルに戻って、2021年から横浜F・マリノス、23年からはC大阪でもプレーしていたレオ・セアラだが、鹿島を1年で離れる可能性があるようだ。

「Jornal Massa」によれば、レオ・セアラはストライカーを探しているブラジル・セリエAで元ブラジル代表GKロジェリオ・セニ氏が監督を務めているECバイーアが、獲得に乗り出しているという。

記事では「センターフォワードでウィリアン・ジョゼとポジションを争う選手を探すバイーアは、鹿島アントラーズにいる30歳のレオ・セアラの獲得に関心を持っている。すでに選手と日本のクラブの契約状況を調査しており、違約金は400万ドル（約6億2700万円）と伝えられたという。2027年末まで契約が残っており、昨シーズンは鹿島に1800万レアル（約5億円）で移籍していた」と、伝えている。

レオ・セアラは、ECヴィトーリアに籍があった当時、海外でのプレーを望んで仮契約を結んでいたヴィトーリアに残るのではなく、日本へ渡る選択をしたという。再び母国のクラブからオファーがあった場合、キャリアの円熟期を迎えているレオ・セアラはどのような決断を下すだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）