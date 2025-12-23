山形がNKオリンピアリュブリユナMFタリソン・アウベスを完全移籍で獲得

モンテディオ山形は12月22日、スロベニア1部NKオリンピアリュブリユナのブラジル人MFタリソン・アウベスが完全移籍で加入することが内定したと発表した。

今後メディカルチェックを経て、正式契約を締結する。

ブラジル出身のタリソン・アウベスは、母国のレジオンFCでキャリアをスタート。その後、クロアチアのNKスロボダ・ヴァラジュディンを経て、スロベニアのNKロガシュカやNKオリンピアリュブリユナでプレーしてきた。183センチの体格を誇る右利きのミッドフィルダーである。

タリソン・アウベスはクラブを通じて「この新たな挑戦に向けて、とても嬉しく、強いモチベーションを感じています。チームメイトの力になり、良い結果を残して、ファンの皆さんに喜びを届けられるよう全力を尽くします」とコメントを発表した。

スロベニアからの新戦力獲得に、SNS上では「強そう」「かなりやれるやってくれそうな雰囲気感じる！」「めちゃくちゃ期待してます」「今のチームに1番足りないピースかも」「これは予想外」「期待の大型CMF」「とにかくワクワクする補強」「なんか凄そうな選手が来た」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）