業界健全化を支援！カーセブンデジフィールド「消費者機構日本（COJ）」への支援

株式会社カーセブンデジフィールドは、適格消費者団体である特定非営利活動法人 消費者機構日本（COJ）に対し500万円を寄付。

2025年12月11日には寄付贈呈式および意見交換会を実施し、中古車買取業界の広告適正化や消費者トラブルの構造、業界のあるべき姿について活発な議論が交わされました。

実施日：2025年12月11日

寄付金額：500万円

寄付先：特定非営利活動法人 消費者機構日本（COJ）

参加者：

・消費者庁 消費者制度課長 古川 剛 氏

・消費者機構日本 代表理事理事長 二村 睦子 氏

・消費者機構日本 専務理事 板谷 伸彦 氏

・株式会社カーセブンデジフィールド 代表取締役兼社長執行役員 井上 貴之 氏

カーセブンデジフィールドは「正々堂々と、生きる。」という企業理念に基づき、業界のコンプライアンスおよびガバナンスのリーダーシップを担うことを目指し活動しています。

近年、中古車買取業界において不当な広告表示やしつこい電話営業などの不適正な事象が発生し、消費者被害の入り口となっている媒体にも改善指導が出されている現状。

こうした業界の適正化を図る上で、差止請求権の行使などを通じて市場の健全化に尽力されているCOJの活動を支援することが不可欠であると判断し、今回の寄付に至りました。

贈呈式と同日に行われた意見交換会では、中古車買取業界の課題やあるべき姿について議論を実施。

消費者庁やCOJの代表者とともに、業界の透明性と信頼性の向上に向けた意見が交わされました。

カーセブンは今後も継続して中古車業界全体の健全化に向けた活動に尽力し、真面目にビジネスに取り組む事業者が報われる環境づくりを推進する方針です。

今回の寄付を通じてより強固な消費者保護の姿勢を打ち出し、業界全体の透明性と信頼性の向上に努めます。

独自サービス基準「安心宣言」

カーセブンでは、業界の自主規制団体である一般社団法人日本自動車購入協会（JPUC）のルールをより厳格化した独自のサービス基準を設け、お客様の安心を最優先にしています。

その一つが「安心宣言」による業界最高水準の買取保証です。

JPUCのルールでは契約締結後に書類と車両を預かってから3日後の振り込みとなっていますが、カーセブンは買取契約当日に金額の50％（上限50万円）を前払いする独自の仕組みを導入。

業界でも例の少ない高い透明性と安心を提供しています。

過剰な電話営業「鬼電」の禁止

また、JPUCの「適正買取店の認定要件」を厳守し、お客様への迷惑行為の排除を徹底しています。

特に業界内で問題視される「鬼電（おにでん）」と呼ばれる過剰な電話営業を排除するため、一括査定サイトを経由した顧客に対し、ファーストコンタクトが取れるまでの電話回数を「9回まで」と厳しく制限。

しつこい営業を行わないクリーンな対応を徹底しています。

カーセブン「消費者機構日本」への寄付と意見交換会の紹介でした。

