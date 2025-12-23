国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し等を行う「スモール・プラネット」

スモール・プラネットから、『キングダム ハーツ』の世界観を表現した新作アイテムを多数取りそろえた「キングダム ハーツ デザイングッズコレクション」が発売されます☆

スモール・プラネット ディズニー『キングダム ハーツ』デザイングッズコレクション

発売日：2025年12月23日（火）

※2025年12月23日（火）〜2026年1月22日（木）までSATELLITE（サテライト）秋葉原にて販売

販売店舗：スモプラオンライン

ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれたロールプレイングゲーム『キングダム ハーツ』

今回スモール・プラネットから発売されるデザイングッズコレクションでは、物語に登場する美しいアートや象徴的なアイテムをモチーフにした、アパレル・雑貨などが多数展開されます。

Tシャツやフーディといったアパレルから、ファン心をくすぐるコレクションアイテムまで、シリーズの魅力を“日常の中で楽しめる”デザインに落とし込んだラインナップ。

さらに、会場・オンラインストアともに、税込み2,200円購入ごとに「オリジナルステッカー」全8種から1枚がランダムでプレゼントされます☆

『キングダム ハーツ』デザイングッズコレクション ラインナップ

グッズ名・価格：

モバイルバッテリー（全2種）各4,400円(税込)Tシャツ各種（全4種／M・L）各3,850円(税込)フーディ（全1種／M・L）各7,920円(税込)スウェット（全2種／M・L）各6,490円(税込)ミニタオル（全4種）各770円(税込)ミニトートバッグ（全1種）2,200円(税込)ポーチ（全1種）1,980円(税込)ショッピングバッグ（全1種）2,750円(税込)横型トートバッグ（全1種）3,520円(税込)ステンレスタンブラー M（全1種）3,960円(税込)ステンレスタンブラー L（全2種）各4,980円(税込)クリアボトル（全1種）2,200円(税込)ランダムブリスター風アクリルキーチェーン（全6柄）1,430円(税込)ランダムアクリルスタンド（全6柄）990円(税込)ビッグアクリルスタンド（ジオラマ）（全1種）5,500円(税込)ランダム缶バッジ2個セット（全6柄）1,100円(税込)ランダムミラーステッカー（全6柄）770円(税込)

※注文数に制限がある場合があります

『キングダム ハーツ』の世界を彩るファッションアイテムや雑貨などが豊富に展開される『キングダム ハーツ』デザイングッズコレクション。

作中で活躍する「ソラ」や「王様(ミッキー)」「ドナルドダック」「グーフィー」のアートを落とし込んだフーディやTシャツなどのファッションアイテムや雑貨、

普段使いしやすいタンブラーやファッションのアクセントとしても活躍してくれる缶バッジ、

「リク」や「カイリ」「ゼムナス」「アクセル」たちの集合アートを使用した、奥行きのあるジオラマ風の大きなアクリルスタンド、

開封するまでどのキャラクターが出てくるかお楽しみのランダムブリスター風アクリルキーチェーンなど、豊富なラインナップで展開されます。

ノベルティ「オリジナルステッカー」

種類：全8種類

『キングダム ハーツ』デザイングッズコレクションを購入された方限定のノベルティプレゼントも実施。

会場・オンラインストアともに、税込み2,200円購入することで「オリジナルステッカー」全8種類からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※絵柄は選べません

『キングダム ハーツ』の世界観を身近に感じながら、日常の中にさりげなく作品の魅力を取り入れられるコレクション。

2025年12月23日より販売が開始されている、スモール・プラネット『キングダム ハーツ』デザイングッズコレクションの紹介でした☆

© Disney

