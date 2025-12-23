ネットフリックス（Netflix）シリーズ『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』（以下、『白と黒のスプーン』）シーズン2が、中国のインターネット上で違法に視聴されている情況が確認された。

誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は23日、自身のSNSを通じて、「中国最大のレビューサイトである豆瓣には、すでに『白と黒のスプーン2』に関するレビューのページが作られており、23日午前の時点でレビューは約70件、星評価には約370人が参加している」と伝えた。

徐教授は「当時、ネットフリックスが『中国に版権を販売したことはない』と明らかにし、コンテンツ盗用の深刻さを如実に示した事件だった」としたうえで、「いまや中国国内での違法視聴は日常となった。何の恥じらいも感じていないことに、ただあきれるばかりだ」と強く批判した。

中国ではネットフリックスが正式にサービスされていないため、これらのレビューを書いた中国人は違法に視聴したものと推定される。

これに先立ち、『白と黒のスプーン』シーズン1の放送当時にも、豆瓣にはレビューのページが作られ、約9500件のレビューと2万3000人余りによる星評価が登録されて違法視聴をめぐる論争が起きていた。また、中国のテンセントが運営するOTTプラットフォーム「テンセントビデオ（Tencent Video）」は、『白と黒のスプーン』を無断で模倣した料理対決バラエティ番組『一飯封神』を公開して盗作論争を引き起こしていた。