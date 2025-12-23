自宅で漬け込む島の一杯！AMAMI CRAFTASTE PROJECT「クラフトリキュールキット」

信州大学社会実装研究クラスター 社会基盤研究所と町田酒造株式会社は、産学連携プロジェクト「AMAMI CRAFTASTE PROJECT（アマミ クラフテイスト プロジェクト）」より、自宅で“漬けて楽しむ”新感覚のクラフトリキュールキットを共同開発。

2025年12月12日(金)より、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始しました。

奄美大島の黒糖焼酎と島の旬のフルーツを使用し、新たな楽しみ方を提案することで地域活性化と価値共創を目指す取り組みです。

AMAMI CRAFTASTE PROJECT「クラフトリキュールキット」

販売期間：2025年12月12日(金)〜2026年2月27日(金)

販売場所：Makuake（マクアケ）

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/amami_craftasteproject/

本プロジェクトは、2023年春に信州大学の全学横断特別教育プログラム「ライフクリエイター人材育成コース」の学生が黒糖焼酎を調査し、新しい飲み方を提案したことをきっかけにスタート。

信州大学社会実装研究クラスター 社会基盤研究所と同大の学生が、奄美大島の地域資源を活かした新しい飲用体験の創出に向け、町田酒造株式会社と連携して開発を進めてきました。

完成した「AMAMI CRAFTASTE」クラフトリキュールキットは、奄美群島でのみ製造が認められている黒糖焼酎「里の曙」と、島で育まれた旬の「たんかん」を島内で手作業によりドライ加工した素材をセットにした商品。

ボトルへ焼酎を注いで漬け込むだけで、黒糖焼酎とフルーツの香味が調和する新しい“島の一杯”を体験できます。

最大のポイントは、黒糖焼酎づくり、ドライフルーツ加工、レシピ開発、梱包・発送に至るまで「オール奄美」にこだわっている点。

地域内での価値循環と雇用創出に貢献する体制を構築しています。

信州大学社会基盤研究所は、本プロジェクトを通じて地域資源の高付加価値化、観光・文化体験との連動、サステナブルな地域経済の実装に取り組みます。

「AMAMI CRAFTASTE」夕暮れたんかん

奄美大島の黒糖焼酎「里の曙」と、島育ちのフルーツ「たんかん」を丁寧に乾燥させた素材を組み合わせたキット。

自宅で“自分だけのクラフトリキュール”を漬け込める体験を提供します。

Makuakeでのリターン価格は1セット5,000円(税込)から用意されています。

黒糖焼酎づくり、ドライフルーツ加工、レシピ開発、梱包・発送まで「オール奄美」にこだわり、地域内での価値循環と雇用創出に貢献。

皆さまの応援購入が、奄美大島の地域活性化および次期プロダクト開発の原動力となります。

奄美大島での体験付きセット

リキュールキットに加え、現地での体験がセットになったリターンも用意されています。

「奄美大島での冒険ツアー ＋『AMAMI CRAFTASTE』夕暮れたんかん」は11,000円(税込)で、ウトロベース（ https://www.utorobase.com/ ）が提供。

「奄美大島での大島紬体験 ＋『AMAMI CRAFTASTE』夕暮れたんかん」は16,000円(税込)で、夢おりの郷（ https://www.yumeorinosato.com/ ）が提供します。

チケット有効期限はいずれも2026年4月1日から2026年9月29日までです。

今後の展開：島フルーツシリーズ

「AMAMI CRAFTASTE PROJECT」は、第1弾となる「たんかん」に続き、奄美大島で育つ多様なフルーツを活かしたラインアップを順次展開する予定です。

信州大学社会基盤研究所は、プロダクトと体験を通じて奄美大島の自然・文化・人の魅力を国内外へ発信し、持続可能な地域づくりに貢献していきます。

【ご留意事項】

20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

お酒は楽しく適量で。

妊娠中・授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪影響を与えるおそれがあります。

画像・仕様は開発中のため、一部変更となる可能性があります。

信州大学×町田酒造「AMAMI CRAFTASTE」の紹介でした。

