È¿¼Í¶À2Ëü5ÀéËç¡¢Ãæ¹ñ´Å½Í¾Ê¤ÎÂÀÍÛÇ®È¯ÅÅµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÍö½£12·î23Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾Éô¤Î´Å½Í¾Ê¼òÀô»Ô¤ÏÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿³«È¯¾ò·ï¤ò»ý¤Ä¡£Æ±»Ô¤Î¶âÅã¸©¤Ç¤Ï2Ëü5ÀéËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ø¥ê¥ª¥¹¥¿¥Ã¥È¡ÊÈ¿¼Í¶À¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëµðÂç¤Ê¶ÀÌÌ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÀÍÛ¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¸÷¤ò¹â¤µ200¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤¢¤ëÃæ±ûÅãÃì¤ËÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¡£ÂÀÍÛ¸÷¤Î¾È¼Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿Ç®¤Ï¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÇ®µÛ¼ý¤È¸ò´¹¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ÆÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀÍÛÇ®È¯ÅÅ½ê¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï24»þ´Ö²ÔÆ¯¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢·¿È¯ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï´û¤Ë¥¿¥ï¡¼·¿¤ä¥È¥é¥Õ·¿¡¢¥Õ¥ì¥Í¥ë·¿¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊÂÀÍÛÇ®È¯ÅÅµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢´Å½Í¾Ê¤ä¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¡¢ÀÄ³¤¾Ê¤Ê¤É¤Ç¾¦¶ÈÍÑÂÀÍÛÇ®È¯ÅÅ½ê¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ç¤±äûÓ¡¢ÇÏèµ¡¢²¦ÌÃã»¡¢Ä¥¿·¿·¡Ë