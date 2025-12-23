総資産2億円超の長期投資家も、最初から勝てたわけではない。バイト代50万円で始めた株が、ITバブルの追い風で一時830万円に急増。「株は簡単に儲かる」と油断した先に待っていたのは、資産を半減させる“怖すぎる落とし穴”だった。

名古屋の長期投資家さんの新刊『2億稼げる なごちょう式 低リスク超分散株投資』（高橋書店）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

きっかけは「こち亀」と「任天堂株」

名古屋の下町の文房具店の息子として生まれた私が資産運用について考えるようになったのは、小学校5年生になったときでした。

大好きな『こちら葛飾区亀有公園前派出所』というギャグマンガを読んでいたら、「主人公の警察官・両津勘吉が1億円をもらう」という話がありました。すぐに浪費してしまう両津に上司の大原巡査部長は貯蓄をすすめ、お金を運用するように迫ります。当時の私は、マル優も個人向け国債も預貯金の利子から税金が取られることも知らなかったのですが、子どもながらに「知識があればこんなに儲かるんだ！ 大人になったら賢く運用するぞ！」とマンガに書き込むほど強く思ったのを覚えています。

「任天堂株」を保有し続けたAさんの資産は⋯

もう1つのきっかけは「任天堂株」です。文房具店というと「鉛筆やノート、封筒、印鑑などを売る店」をイメージする人が多いと思いますが、トランプや花札、将棋、囲碁なども取り扱っています（最近はあまり売れませんが）。

任天堂は花札や文房具を作っており、うちもアジオカという任天堂の卸売会社と取引がありました。今は世界的な大企業の任天堂ですが、コピラスのヒットが出るまでは、任天堂もアジオカも業績が悪いときも多かったそうです。

ある年、現金がなかったアジオカはボーナスを任天堂の株で現物支給しました。当時のアジオカの社員の大半はすぐに株を売り、多くの人もコピラスやゲームウォッチ （1980年）、アーケード版のドンキーコング（81年）のヒットで任天堂の株価が上がるたびに、売ってしまいました。しかし、うちの店を担当していたAさんは売らずにずっと保有を続けていました。

資産額なんと⋯

そして、83年にファミリーコンピュータ（ファミコン）が発売されます。発売価格1万4800円と子どもの玩具としては決して安い金額ではないのに、全世界で6000万台以上を売上げ、空前の大ヒットとなりました。任天堂の売上や利益も爆発的に伸び、それに伴い株価も爆発的に上昇します。80年代の後半には、Aさんの持つ任天堂株は数億円になり、アジオカ社内でも有名人になっていたそうです。

Aさんは1989年にアジオカを退職しました。「Aさんがいよいよ任天堂株を売却し、故郷に帰って悠々自適の生活をする」という話を父と母から聞いて、当時中学2年の私は「任天堂のような株を持てば、定年まで働かなくても簡単に数億円の資産が作れる！ 大人になったら、絶対に株式投資をやろう！」と思い、それが株式投資を始める強い動機になりました（大人になって実際に投資を始めたら、そんなに簡単ではないことを知るのですが……）。

バイト代50万円で投資を始める

株式投資を始めたのは、20歳になった95年12月でした。家業の文房具店の手伝い以外、高校生まではバイト禁止の家庭で資金がなかったのと、父が株式投資を快く思っておらず、証券口座を作ることに同意してくれなかったためです。

当時は、私立文系の大学に通っていて、父の方針が「公立大学の学費分までは出すが、それ以上の学費は自分で稼いで払え」だったので、大学1年生のころからサークルにも入らず、大学の授業よりもアルバイトを優先する生活をしていました。

20歳になれば自分で証券口座を開設できるようになります。

95年7月（誕生日の2か月前）から株の入門書を何冊か買って勉強を始め、貯金が100万円になった同年12月に50万円を持って証券会社の店舗へ訪問を始めました。

当時は、まだWindows95が発売されたばかり。家にPCを持っている人は少ないし、通信料は高くスピードがメチャメチャ遅いものでした。携帯電話も通話しかできません。株を買うには証券会社の店頭か、営業さんに家まで来てもらって、口座を作り、店頭か電話で売買を依頼するしか方法はありませんでした。

入門書の「証券会社の選び方」の項目に、「最初に口座を作るなら、大手証券会社がおすすめ」と書いてあったので、大学への通学時に寄りやすい名古屋駅の四大証券会社（野村、大和、日興、山一）のどれかに口座を作ろうと、店舗を訪問しました。

まず野村に行きましたが、私が若くて資金も少ないせいか対応が冷たく、この時点で心が折れかけました。

それでも初志貫徹して3社を訪問します。すると、大和と山一は50万円しか持っていない20歳の若造に、お茶を出してくれて親切に説明してくれました。2社のうち、より駅に近くて入りやすい雰囲気だった大和証券に口座を作ることにしました。

お金を入金したものの、何を買っていいかがわかりません。ネットもない当時の情報源は、証券会社の店頭で窓口のお姉さんにもらったチャートやバリュエーションが書かれている紙だけ（じつは当時も、『会社四季報』や『週刊ゴールデンチャート』があり、官報販売所で有価証券報告書なども販売していましたが、その知識すらなかったのです）。

1銘柄をたくさん買うのはとても怖くて、「ミニ株」という0.1単元ずつの単元未満株を買えて、手数料も3000円のサービスを利用しました。

最初に買った銘柄は、東芝、富士通、パラマウントベッド、モスフードサービスの4つです。東芝と富士通は店頭の大きな紙に「今月の推奨株」として8銘柄ほど書かれていたなかから将来性を考えて選び、パラマウントベッドは親切に対応してくれた窓口のお姉さんがおすすめしてくれた銘柄でした（笑）。モスフードサービスはモスバーガーが好きだったので優待が欲しくて買いました（ミニ株だからまだ優待はもらえませんでした）。

初心者から上達しないなかでのビギナーズラック

いよいよ投資を始めたものの、投資本も簡単なものばかり読んでいるので知識はレベルアップしません。新聞で株価をチェックしたり、年に1回、『会社四季報』を買って特色欄や記事の部分を読んだりしてみますが、有意義な使い方とはいえませんでした。

その間に、大学を卒業して両親と一緒に働き始めました。収入は増えますが、儲かっていない文房具店なので給料は小遣い程度ですし、友人とよく飲み、旅行も楽しんでいたので、少しずつしかお金は貯まりません。

最初に投資した4銘柄は買って1か月近くは値上がりして含み益が出ていましたが、その後2年以上値下がりした含み損状態が続きます。特にパラマウントベッドの下がり方が酷かったので、少ない給料から追加入金し、10株ずつのナンピン買いを何度も行いました。当時、業績が悪かったモスフードサービスを売り、売却したお金も、パラマウントベッドの資金に充てました。

1997年から相場は大きく動きます。アジア通貨危機が起き、日本では山一證券、北海道拓殖銀行、三洋証券が破綻。98年8月にはロシアが短期国債のデフォルト（債務不履行）を宣言して、当時世界最大のヘッジファンドだったLTCMが破綻しました。ところがそのLTCMをアメリカ政府が迅速に救済し、99年からはITバブルに突入します。

ITバブル相場によって、東芝や富士通は1.5倍以上で売却できました（じつはその後、株価がさらに暴騰し地団太を踏むのですが、一応儲かったのでいいか）。完全にビギナーズラックです。

さらにしばらく株価を見ていなかったパラマウントベッドが暴騰していて、6200円ほど（分割考慮後の株価）で売却できました。

ナンピン買いをして200株程度持っていたので、ラッキーパンチで儲けることができました。ほかの保有株も値上がりし資産は一気に830万円に増えます。株式投資はちょこっと勉強して数年がまんすることができれば簡単に儲けることができるという、間違った成功体験をしてしまったのでした。

（名古屋の長期投資家／Webオリジナル（外部転載））