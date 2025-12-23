フルーツネット姿の5匹5色トイプー 様子のおかしい1匹に「ブチギレてそうな顔可愛すぎ」「犬のこういう顔好き」
“フルーツネット被害者の会”と名付けられた、トイプードル5匹の動画がTikTokで話題を集めている。別々の色のフルーツネットを被り、ちょこんと並んでお座りする5匹…と思いきや、1匹だけ明らかに不機嫌そうな表情の子が。コメント欄には「黄色、ブチギレてそうな顔で可愛すぎる」「犬のこういう顔大好き」といった声が相次ぎ、“黄色ネットの子” に注目が集まっている。今回は、この動画を投稿した飼い主さん（＠chamomacomu）にお話を聞いた。
【別カット】ブチギレてない…？黄色ネットのワンコ、1匹だけ様子がおかしい
――“フルーツネット被害者の会”として投稿された動画が大変好評でしたが、反響を受けてどのように感じましたか？印象に残っているコメントなどがあれば教えてください。
「あんなに反響があるとは思わずにびっくりしました！（笑）みなさんに笑って頂けて嬉しいです！「のちの嵐である」というコメントが私の中ではツボでした（笑）」
――どのような経緯で今回の写真が撮影されたのでしょうか？
「フルーツネットが3種類ほど自宅にあり、この子達に被せたら可愛い！と思ったのでネットを集めるためにフルーツを買って食べました（笑）（笑）」
――黄色のフルーツネットを被っていた子の表情が『ブチぎれてそうで可愛すぎる』と話題になっていますが、飼い主さんが実際にご覧になってどう感じましたか？
「黄色はモコという名前なのですが、モコは被り物・お洋服など身につけるもの全般好きではないので、不機嫌になるのは撮る前から分かっていました。撮った動画を見るとやっぱりムスッとしていたので、コメントくださった方よく怒っているのが分かったなあと思いました」
――5匹のトイプードルがいると、並べて記念撮影をしたくなると思うのですが、みんな素直に並んでくれるのでしょうか？撮影の裏側エピソードがあれば教えてください。
「お誕生日やイベントのたびに写真を撮っているので、自宅であれば基本的にみんな素直に並んでくれます！長時間だと退屈になって不貞腐れたり動いたりするので、
・できるだけ短時間で撮る
・高い声だと反応してくれるので高い声で呼びかけ
・「お散歩？」「おやつ？」など好きなワードを連呼
撮影が終わったらオヤツをあげてご機嫌を取るようにしています（笑）」
――飼い主さんから見て、“思わずほほえんでしまう瞬間”や“ほっこりするエピソード”があれば教えてください。
「わんこ同士くっついて寝ていたりするとほっこりしますし、おやつを貰うためならてきぱきとコマンドを聞く姿が健気で愛おしくて笑っちゃいます（笑）ワンちゃんと暮らしてる方みなさんそうだと思いますが、日々目が合うだけでかわいくって微笑んでしまいます」
――5匹を育てるうえで「大変だな」と感じる瞬間や、逆に工夫していることはありますか？
「ご飯やサプリなどそれぞれが違うものを食べているので、大変と言えば大変かなと思います。でも全然苦ではないです」
――今後、5匹にはどのように成長していってほしいと考えていますか？
「5匹とも幸せだと感じながら元気にノンストレスで過ごしていってくれるとそれだけで幸せです」
