社会人野球のYBSホールディングスは22日、阪神、オリックスで活躍した小野泰己投手（31）がチームに加入したことを発表した。

同投手は折尾愛真（福岡）から富士大を経て2016年ドラフト2位で阪神に入団。150キロ台後半の直球を軸に、スライダー、スプリットなど多彩な変化球を駆使し、2年目の18年には7勝をマークした。以降は救援に転向したが、右肘痛や制球難にも苦しみ、勝ち星はなし。22年に戦力外通告を受けた。23年からは育成選手としてオリックスに加入。同年4月に支配下登録されたが、オフに戦力外通告を受け、再び育成選手に。24年以降は1軍のマウンドに上がることはなかった。

小野は同社ホームページで「自分の人生の中で、YBSさんに入社すればまた新しいことにチャレンジできる、人間的にも成長できると思い、YBSさんの方でお世話になる事に決めました。これからまた野球もでき、一社会人として人生を歩むという、新たな気持ちでやっていく楽しみがあります」と意気込みを示した。

YBSホールディングスは1996年に「全播磨硬式野球団」として創部され、昨年度にクラブチームから企業登録に変更。総合建設業を中心とするYOSHIDA GCの社員が仕事と野球を両立しながら活動する。今年6月の都市対抗野球近畿地区第2次予選では出場権こそ得られなかったが、強豪の大阪ガス、日本製鉄瀬戸内を破るなど、チームとしての成長を続けている。