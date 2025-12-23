〈資産50万→830万円に大化けする幸運に恵まれたけど⋯「株は簡単に儲かる」と勘違いした“新米投資家の大失敗”【なぜ資産半減？】〉から続く

ITバブル後も続いた強気の投資は、友人の勧めと楽観に支えられていた。しかし、竹中平蔵氏の金融再生策が引き金となり、資産830万円は一気に半減。新米投資家が直面した「株は簡単ではない」現実と、そこから学んだ転機とは？ 名古屋の長期投資家さんの新刊『2億稼げる なごちょう式 低リスク超分散株投資』（高橋書店）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



新米投資家を襲った「竹中平蔵の行動」とは？ ©getty

◆◆◆

友人のすすめで買った株が竹中平蔵大臣のせいで大暴落！

多くの株を売っていたこともあり、ITバブルの崩壊の影響を受けなかった2000年、友人に「チップマウンター世界トップシェアのFUJIの株価が半値になっていて安いから、一緒に買おうよ！」と誘われます。調べると同年3月期に過去最高益なのになぜか半値になっていて「この技術力を考えると今はお値打ちかもしれない」と考え、同年9月に2100円（分割考慮後）で買いました。

ところが、FUJIは01年3月期に一転大赤字になって株価は大きく下がり、02年3月期も黒字予想から赤字に転落してさらに暴落。03年5月には340円（分割考慮後）と、株価は購入時の6分の1になってしまいました。

不運は続きます。02年4月には同じ友人からの「昨年経営統合したUFJホールディングスの株価が99万円まで上がったのに、『債権区分をごまかしている』との報道で30万6000円まで下がっているのは割安だ」との誘いに乗り、自分も同感だったので、1株買いました（当時この銘柄は1株が1単元だった）。

ところが、02年9月に金融担当大臣に竹中平蔵氏が就任し、大手銀行に対して05年3月末までに不良債権残高を半減させるように要請する「金融再生プログラム」が発表されます。不良債権の比率が高かったUFJホールディングスは大規模な資金調達が必要だと思われて売られ、株価は買った30万円台から5万円台まで暴落します。

830万円まで増えた資産の半分が消えた

FUJIとUFJホールディングスの暴落とほかの保有銘柄も大きく値下りして、02年秋から03年5月のりそな救済までは評価損益率が−50％前後に。830万円まで増えた資産の半分が消えました。

02年秋、このまま人のすすめや思いつきで投資していては、どれだけ損失を出すのかわからないと不安に感じ、投資のやり方や考え方を根本的に変えるか、株式投資をやめるかを真剣に悩みました。

悩みのなかで蜘蛛の糸に見えた村上ファンドの活動

含み損で苦しんでいた2002年、私の投資家人生を変える出来事が起こります。「村上ファンド」の登場です。

当時、東京スタイルという企業が、現金と有価証券1280億円を活用して500億円規模の本社ビルを含む不動産投資を計画していました。これに対して、メディアなどに露出して声高に反対を唱えたのが大株主になっていた村上ファンド代表、村上世彰氏でした。

村上氏は9.3％を保有する筆頭株主として株主総会に臨みます。村上ファンドの提案は退けられたものの、会社側は株主への還元を強めることを認め、自主的に大幅な増配と123億円を上限とした自社株買いを決議。実質的に村上ファンドの要求を呑みました。

村上ファンドは、決算書をしっかり読み込み、資産をたくさん持っているのに安い株価に放置されていた東京スタイルへ投資し、株価が上がるように提案をして、しっかりと利益を得たわけです。

この事件を目撃し、「私も同じように決算書を読み込んだら、本当の企業価値より安く評価されている銘柄を見つけて儲けられるかもしれない」との思いが湧きました。投資方法に悩んでいた私にとって、村上氏のやり方は1つの投資の見本を見せられたような気がしたのです。

（名古屋の長期投資家／Webオリジナル（外部転載））