冬に犬を車で留守番させても大丈夫？

犬を車の中で留守番させることについては、暑い季節の熱中症リスクを理解して避けている飼い主さんが多いと思います。

狭い車内はあっという間に温度が上がってしまうため、短時間であっても熱中症になってしまい、最悪の場合死に至るケースもあります。

そのような事実から、飼い主さんも車内の暑さについては、十分気をつけているのではないでしょうか。

では、熱中症の心配がない冬であれば、車の中で留守番させてもいいかというと必ずしもそうとは言い切れません。

車内での留守番の危険性は、熱中症だけではないからです。

もちろん、家の中であっても様々な危険性があり、どこであっても「100％安全」とは言えませんが、外に置かれている狭い車の場合はより多くの危険性があるのです。

そのため、冬に犬を車で留守番させることは、絶対にダメではないができるだけ避けた方がいいと考えておきましょう。

冬に犬を車で留守番させるリスク

冷えによる体調不良

暑い季節に車内が暑くなることからもわかるように、車は外気温の影響を非常に受けやすいものです。

車体は鉄でつくられているため、熱だけでなく冷たさも伝わりやすいと考えられます。

走行中に温めておいても、エアコンを切ればすぐに室温は下がっていき、2～3時間で外気温とほぼ変わらない温度になることもあります。

そのため、車内で留守番をしていると、外の寒さにさらされ続けるのと同じような状態になります。

体が冷えた状態が続くと、体がこわばったり血液の循環が悪くなったりして免疫力が低下します。また、関節などに痛みが出てしまうこともあります。

心臓への負荷も大きくなるため、特に循環器系の持病がある犬は状態が悪化してしまう可能性も考えられます。

さらに、長時間寒さにさられていると体温を保てずに低体温になり、意識低下などを引き起こすこともあります。

事故などのトラブル

犬を車の中で留守番をさせると、事故や怪我など様々なトラブルに巻き込まれることがあります。

駐車場や路上に駐車しているときに、他の車に衝突されてしまうリスクがあり、車内に犬がいた場合怪我をしたり命が脅かされたりします。

また、車の中を自由に動き回れるような状態で留守番をさせていると、ちょっとした隙間に足を挟んでしまったり首に紐やベルトが絡まったりすることもあります。

さらに、駐車している車が車上荒らしに遭って、犬が盗まれたり脱走してしまったりするケースも実際に起きています。

不安・ストレス

犬を車内で留守番させると、不安感からストレスを与えてしまうことがあります。

自宅とは違う場所で飼い主さんがいなくなることで「置いていかれた」と感じて漠然と不安を抱えたり、窓の外が見えることでストレスを感じたりすることも少なくありません。

時間が長くなるほどストレスが強くなる傾向があるので、熱中症や冷えのリスクがない時期であっても車内での長時間の留守番は避けた方がいいでしょう。

犬を車で留守番させるときの安全対策

犬を冬に車で留守番させる場合、できるだけ短時間で車に戻るようにしましょう。

外気温にもよりますが、1時間も経てば車内の温度はかなり低くなってしまうため、冷えによって体に負荷がかかる可能性が高くなります。

また、車内で留守番をさせるときは、怪我や事故を防ぐために犬をケージなど安全な場所に入れておくことをおすすめします。

ただし、普段からケージに慣らしておいて、犬が安心して過ごせるように環境を整えてあげましょう。

そして、冬の寒さを防ぐために、洋服を着せたりケージの中に毛布のような保温性のあるものを入れたりしてあげてください。

湯たんぽなども利用できますが、留守番時間が長くなるとお湯の温度が下がって、逆に冷えの原因にもなるので注意しましょう。

まとめ

車の中で留守番をさせる危険性は、季節を問わず数多くあります。

熱中症リスクの高い夏に比べれば、冬に留守番をさせることは危険性が少ないように感じますが、思わぬトラブルに巻き込まれることもあることを忘れないようにしましょう。

やむを得ず留守番をさせる場合は、しっかりと冷え対策＆安全対策をして、犬が車内でトラブルなく過ごせるように十分配慮してください。

(獣医師監修：寺脇寛子)