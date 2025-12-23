12月23日、倖田來未がInstagramを更新。夫のKENJI03（BACK-ON）と結婚14周年を迎えたことを明かした。

【写真】息子と思われる子供を交えたほっこりSHOTも公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「日付を跨いでしまいましたが、 結婚記念日でしたー！」と切り出すと、「丸14年！ もう 15年目かーー早いものですね。」「そりゃ息子も身長あたし超えますわ笑笑」としみじみ。

続けて、「これからも私の知らないことを教えてください」「けんちゃんの言うことは、間違いない。 だいたいな、笑笑」と愛情を感じさせるメッセージを添えつつ、東京ディズニーランドで撮影した、夫のKENJI03と顔を寄せ合っている仲睦まじい夫婦ショットや、息子と思われる子供を挟んだ3ショットなどを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「いつまでもラブラブ」「幸せすぎて泣ける」「本当に素敵なご夫婦」「微笑ましい」「BOYの顔出しにびっくり！！」「息子さんもイケメンですね」「めちゃ旦那さんにそっくり」など多くの反響があった。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。現在はバンド演奏と共に至極のプレミアムライブを届ける『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を開催中で、次回公演は12月24日に名古屋で行われる予定だ。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより