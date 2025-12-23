サバ味噌煮の缶詰12種類をサバジェンヌが全商品解説＆アレンジレシピ付きで紹介

伊藤食品のプロフェッショナルチームが、熱い情熱で実現させた前代未聞の「12種類のサバの味噌煮缶一挙発売」。前回は発売に至るまでの日々を聞いてきましたが、今回は全商品をサバジェンヌが実食！ その魅力とアレンジレシピを一挙にご紹介します。

サバジェンヌが全12種類を徹底解説！

では魅惑の12ラインナップを説明しよう。ともかく、こだわりはハンパなし。サバの旨みをいかした味付けのみならず、食感や風味にとことんこだわった仕上がり。計算し尽くされた「伊藤食品サバ味噌煮マジック」に感動のウェーブが止まらない！！！

12種類という奇跡を実現させたことに敬意を表し、ジェンヌからの全商品アレンジ付きでご紹介！

サバのさまざまな表情が垣間見える【味噌ぐるめシリーズ】

味噌煮の多彩な「味変バージョン」が楽しめるラインナップ。基本ポリシーである「化学調味料一切不使用」は大前提。だからこそ、厳選した素材を工夫して使用。サバのさまざまな表情を堪能できる缶詰に仕上げてある。

■あいこちゃん鯖 柚子味噌煮

「あいこちゃん鯖 柚子味噌煮」

「あいこちゃん鯖 柚子味噌煮」の中はこんな感じ

味噌ぐるめシリーズのなかでもトップの人気。国産のゆず果汁をたっぷり使ったというサバ缶は、開缶するなり、爽やかなゆずの香りがぶわーっと広がる。

「皮ではなく、あくまで果汁を使うことで香りがキープできました」と望月さん。風味もゆず感全開。なんとも「アロマなサバ味噌煮缶」はこの上なく「上品な味わい」。そうめんにかけていただくのもおすすめだそう。

【ジェンヌアレンジ】「ふろふき大根 柚子味噌さば添え」

品のよさをいかすなら、「ふろふき大根 柚子味噌さば添え」。出汁で煮た大根に添えれば、小料理屋で出てきそうな一品に。日本酒にぴったり。しっぽり、酔いしれること間違いなし。

「ふろふき大根 柚子味噌さば添え」。ほろっと煮上がった大根にゆずの香りとサバの旨みがやさしく寄り添う

■あいこちゃん鯖 花椒ラー油味噌煮

「あいこちゃん鯖 花椒ラー油味噌煮」

「「あいこちゃん鯖 花椒ラー油味噌煮」」の中はこんな感じ

ピリっと辛いラー油、そしての花椒の「粒」がたっぷり。

例の「製造ライン変更」ばかりか、花椒は粉末ではなく「ホールで入れたかったので」手詰めである。手間を最大級にしてまでも挑んだ商品は花椒が華やかに香り、心地よい「しびれ」感が素晴らしい。

たんに辛いではなく、味噌煮の柔らかな味わいのあとにジワジワと辛みが追いかけ、サバの旨みを引き立てる「グラデーションがある“旨辛”がたまらない！

【ジェンヌアレンジ】「花椒香る麻婆サバ」

花椒のパンチをいかして「サバの麻婆豆腐」に。花椒ラー油味噌煮を鍋に入れて、刻んだねぎ、豆腐を投入。ゴマ油をちらっとかけるだけ。手軽にあとひきまくりの「ウマ辛」な麻婆サバが完成！ 米にもビールにも合う。

「花椒香る麻婆サバ」。追いラー油をしても旨し

■あいこちゃん鯖 白胡麻味噌煮

「あいこちゃん鯖 白胡麻味噌煮」

「あいこちゃん鯖 白胡麻味噌煮」の中身はこんな感じ

練りゴマ、さらに食感を考慮してたっぷりのいりゴマをプラス！……というまたまた「工場泣かせ」な商品は、ゴマのこっくり濃厚な風味が加わって「クリーミーな味わい」のサバ味噌煮に。そしていりゴマのプチプチ感がナイスアクセント！

【ジェンヌアレンジ】「サバンバンジー」

サバもおいしいけれど、サバの旨みが加わり、練りゴマでとろりとした「缶汁」はもはや「究極のゴマダレ」！ 有効活用したいということで「サバンバンジー」に。

千切りきゅうりの上に白胡麻味噌煮缶をのせて、ゴマ油をちらりとかけ、さらに白髪ねぎをオン。世界中のバンバンジーは鶏じゃなくてサバでいい！ と言いたくなるほどこくウマ。きゅうりとの相性バツグン。

「サバンバンジー」。中華麺にのせて冷やし中華風にしてもうまうま

■あいこちゃん鯖 酒粕味噌煮

「あいこちゃん鯖 酒粕味噌煮」

「あいこちゃん鯖 酒粕味噌煮」の中身はこんな感じ

「純米造り」にこだわった青森県・西田酒造店が醸造する「田酒」の酒粕を使用。酒粕も味噌もサバのおいしさも楽しめる黄金比で仕上げてある。

食べてみると味噌の風味の中からじわじわーと酒粕の甘みとコクがほどけて、まろやか極めつけな味噌煮。酒粕効果か、サバの身もふっくら。ともかく、酒飲みにはおすすめ。ええ、こちらをつまみに何杯でも日本酒飲めますよ（涙）。

【ジェンヌアレンジ】「酒粕味噌煮のサバシチュー」

クリームシチューに酒粕味噌煮を入れるだけ。ホワイトソースに溶け込むと、酒粕とサバの旨みでグッと奥行きのある大人の味わいに。ええ、「つまみになるシチュー」ですってば。

「酒粕味噌煮のサバシチュー」。日本酒に合うけれど、お米との相性も秀逸！

■あいこちゃん鯖 カレー味噌煮

「あいこちゃん鯖 カレー味噌煮」

「あいこちゃん鯖 カレー味噌煮」の中身はこんな感じ

「目指したのはお蕎麦屋さんに出てくるような和風カレーです」と吉田さん。

こちらも、甘みと辛みと濃度において清水と八戸でバトルが繰り返された缶詰。ローストオニオンをたっぷり加え、かなりの粘度が高いもったりした缶汁は当たり前に製造時、機械につまりやすいものの（涙）、ご飯にかけると、ほどよくスパイシー、でもどこか懐かしくほっこりするやさしいおいしさの「サバカレー」が完成！

【ジェンヌアレンジ】「さばカレートースト」

ご飯にもうどんにかけてもおいしいけれど、敢えておすすめしたいのが「さばカレートースト」。食パンにカレー味噌煮、チーズをのせてトースターでこんがり焼き上げます。「洋食屋さんの焼きカレー」テイストの味わいが楽しめる！

「さばカレートースト」。とろっとしたチーズとの相性はバッチリ

■あいこちゃん鯖 生姜味噌煮

「あいこちゃん鯖 生姜味噌煮」

「あいこちゃん鯖 生姜味噌煮」の中身はこんな感じ

国産の生姜をふんだんに使った一品。なんとなくわかりやすそうに思える「生姜味噌煮」だけど、そこはさすがの伊藤食品！ ざく切り生姜たっぷりで食感よく、すこぶる爽快！！ 想像のはるか斜め上を行くおいしさ！！

ジェンヌ的にはイチオシ！ ご飯にのせて、缶汁をたらし……もう白めし無限状態！

【ジェンヌアレンジ】「鯖の生姜味噌煮なめろう風」

たっぷり生姜をいかして「なめろう風」に。たっぷりのねぎや、青じそなどの薬味とともにとともに叩いていただけば、酒も進むしご飯も進む！

「鯖の生姜味噌煮なめろう風」。しょうがの食感がナイスアクセント

サバと発酵のマリアージュが楽しめる【ご当地味噌シリーズ】

地域に寄り添った味付けをつくりたいという思いから、日本各地から6種の味噌にフォーカス！ めくるめく日本各地の「サバと発酵」のマリアージュを楽しめるなんてサバらしい！ 「ぜひ食べ比べを楽しんでいただきたいですね」と吉田さん。ジェンヌアレンジはそれぞれの「味噌のふるさと」の郷土料理＆ご当地グルメレシピにしてみました。

■あいこちゃん鯖味噌煮 北海道味噌使用

「あいこちゃん鯖味噌煮 北海道味噌使用」

「あいこちゃん鯖味噌煮 北海道味噌使用」の中身はこんな感じ

北海道産の米・大豆を100％使用し、大雪山系の伏流水で仕込んだ味噌。甘さとすっきりした味わいが特徴。軽やかでキレがよく、あっさりした味わい、後味爽快なサバ味噌煮。

【ジェンヌアレンジ】「サバ味噌じゃがバター」

軽やか系サバ味噌煮は、北海道ならではの「あのメニュー」にぴったり！ そう「じゃがバター」。とろけるバターとサバという禁断の組み合わせも、しつこさがなくしっくりなじんで、ジャガイモのホクホク感にしみわたる！

「サバ味噌じゃがバター」。ビールやハイボールに合いますー

■あいこちゃん鯖味噌煮 秋田味噌使用

「あいこちゃん鯖味噌煮 秋田味噌使用」

「あいこちゃん鯖味噌煮 秋田味噌使用」の中身はこんな感じ

寒冷地ならではの伝統的な製法と熟成により得られる甘みと旨みが調和した、穏やかな香りが特徴。発酵がしっかり感じられる「旨みリッチなサバ味噌煮缶」。これは、秋田の甘めなお酒にバシッとハマります！

【ジェンヌレシピ】「サバ納豆汁」

発酵には発酵を重ねよ！！ ということで秋田名物「納豆汁」にしてみました。鯖味噌煮 秋田味噌使用に水を足して加熱。木綿豆腐、なめこ、ねぎ、ひきわり納豆を投入！（秋田県民のみなさん、ジェンヌ流ですみません）

※味の調整は塩で！！ サバから存分に旨みがでます

合う、あうううううう！ 納豆の風味と見事に重なり、むしろサバも納豆もクセが消えて新たなおいしさのステージに昇華された感じ。

「サバ納豆汁」。ご飯に納豆＆鯖味噌煮 秋田味噌使用をオン、でも魅惑のおいしさ

■あいこちゃん鯖味噌煮 江戸甘味噌使用

「あいこちゃん鯖味噌煮 江戸甘味噌使用」

「あいこちゃん鯖味噌煮 江戸甘味噌使用」の中身はこんな感じ

江戸時代から続く伝統ある味噌。米麹をふんだんに使用することで出る甘味と、蒸しあげた大豆の風味が特徴。

いい意味で香りも甘みも味の濃さもソツがなく、洗練された味わいの「都会っ子系サバ味噌煮」。それだけに「毎日食べても飽きない」感じ。

【ジェンヌレシピ】「サバ味噌もんじゃ」

東京の下町グルメにアレンジ。もんじゃの基本的な具材にプラスするだけですが、旨い！ ソツがないだけに、うまいこと混ざる感じ。ソースの酸味の中から、味噌のグルーブ感が広がるという「食べ応え」のある味わいに。

「サバ味噌もんじゃ」。月島で流行らせていただきたい！

■あいこちゃん鯖味噌煮 八丁味噌使用

「あいこちゃん鯖味噌煮 八丁味噌使用」

「あいこちゃん鯖味噌煮 八丁味噌使用」の中身はこんな感じ

大豆・塩・水のみを使い、素材の旨みを引き出した豆味噌。濃厚なコクと、適度な酸味、独特な渋みが特徴。グイグイ来る感じの「豊満」な味わい。どえりゃー「グラマラスなサバ味噌煮缶」！

【ジェンヌレシピ】「サバ味噌煮込みうどん」

これは名古屋名物といったら、の味噌煮込みうどんに。鯖味噌煮 八丁味噌使用に水を足して加熱。しいたけ、かまぼこ、ねぎ、うどんとともに煮込んで、卵を割り入れて白身に火が入ったら完成。

もっちりしたうどんに、卵を絡めれば、とろける旨さ。味噌煮込みうどんの新たな地平を切り開く一品に！

「サバ味噌煮込みうどん」。味が足りない場合は塩で調整を

■あいこちゃん鯖味噌煮 西京味噌使用

「あいこちゃん鯖味噌煮 西京味噌使用」

「あいこちゃん鯖味噌煮 西京味噌使用」の中身はこんな感じ

米麹をふんだんに使用した白味噌。甘味と低めの塩分でまろやかな優しい味わいが特徴。いやいや、こちらとんでもなく「エレガントな味噌煮缶」。

西京味噌の上品な味わいがふんだんにいかされて、「料亭の味噌煮」ってこんな感じ？ というおいしさ。

【ジェンヌレシピ】「湯葉のサバ味噌煮西京味噌添え」

京都といえばの「湯葉」と合わせて「はんなりエレガンス」な一品に。できれば、サバの「皮目のとろり」としたところをのせていただきたい。サバとろりからの西京味噌とろり。1ミリも角のないスムーズなマリアージュに酔いしれて！！

「湯葉のサバ味噌煮西京味噌添え」。湯豆腐に合わせるのもおすすめ

■あいこちゃん鯖味噌煮 九州麦味噌使用

「あいこちゃん鯖味噌煮 九州麦味噌使用」

「あいこちゃん鯖味噌煮 九州麦味噌使用」の中身はこんな感じ

麦の香ばしい香りと発酵による旨み、やさしい甘みを兼ね備えた味噌。麦特有の芳醇な香りが特徴。ちょっと懐かしい「おふくろ感」のあるサバ味噌煮。仕事で疲れたときに食べたい味わい。

【ジェンヌレシピ】「サバ冷や汁」

宮崎県民のジェンヌ作「サバ冷や汁」。ボウルに鯖味噌煮 九州麦味噌使用を入れて水を足し、ちぎった豆腐、薄切りにしたキュウリを入れて混ぜ、ご飯にかける。本場麦味噌の風味に、サバの旨みが加わってサバらしい冷や汁に！

サバ冷や汁。うどんやそうめんにかけてもおいしい

いやいや、楽しすぎるぞ！ 味噌煮の食べ比べ。ぜひ体験していただきたい。そして、サバ味噌煮100プロジェクトはまだまだ続く。どんなサバ味噌煮缶が登場するのか！？ 伊藤食品の挑戦から目が離せない！！

■伊藤食品

https://www.ito-foods.co.jp/

取材・撮影／池田陽子

全日本さば連合会広報担当 サバジェンヌ／薬膳アテンダント。サバを愛する消費者の集まりである「全日本さば連合会」（全さば連）の広報を担当。日本各地のサバ情報の発信、サバ商品のPR、商品開発等を行う。北京中医薬大学日本校を卒業、国際中医薬膳師資格を持ち、薬膳アテンダントとしても活動。水産庁「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」認定メンバー。著書に『サバが好き！〜旨すぎる国民的青魚のすべて』（山と渓谷社）、『ゆる薬膳。』（日本文芸社）など。全さば連HP：http://all38.com/

