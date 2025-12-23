楽天モバイルは、法人向けAI音声録音・分析サービス「MiiTel RecPod」と「MiiTel Meetings」の提供を開始した。

MiiTel RecPod

「MiiTel RecPod」は、対面での会話を録音・分析するAIサービス。専用アプリで録音したデータをアップロードすると、AIが自動で文字起こしや議事録の作成を行う。また、分析ツールの「MiiTel Analytics」と連携し、話す速度やトーク比率などの数値化や感情認識、キーワード分析といった機能を活用できる。利用価格は年次契約で1ID当たり月1万32円、月次契約の場合は月1万1297円となる。

「MiiTel RecPod」利用画面イメージ

MiiTel Meetings

「MiiTel Meetings」は、オンラインでの会話を録音・分析するAIサービス。話者を分離した文字起こしや議事録作成が可能で、商談内容の可視化により認識齟齬によるトラブルの防止やセルフコーチングにも活用できる。利用価格は年次契約で1ID当たり月7249円、月次契約の場合は月7524円となる。

両サービスともに、生成された議事録や会話内容を顧客管理システムやチャットツールへ自動アップロードする機能を備える。これにより、議事録の共有や顧客情報の更新といった会話後の業務も軽減することが可能になるという。

また、年次契約では初期費用が無料だが、月次契約で10ID以下の場合は、初月に9万7900円の事務手数料がかかる。1IDあたりの解析可能時間は月40時間までで、データの保存期間は13カ月となる。