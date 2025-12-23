シャオミ・ジャパンは、後付け型スマートロック「Xiaomi セルフインストール スマートロック」を発売した。市場想定価格は本体のみが1万2980円、キーパッド付属モデルが1万8800円。

直営店の各Xiaomi Storeや直販サイト、公式楽天市場店、Amazon、公式TikTok Shopなどで取り扱われる。

Xiaomi セルフインストール スマートロック

「Xiaomi セルフインストール スマートロック」は、ドアに穴を開けずに設置できる後付け型のスマートロック。指紋認証やリモート解錠、Alexaなどを利用した音声操作など幅広い解除方法を備えている。施錠では、オートロック機能も備えており、ドアが閉まるとドアセンサーが検知して設定したタイミングで自動施錠できる。

Matterに対応し、AlexaやGoogle Homeなどのスマートスピーカーと連携可能。また、専用アプリ「Xiaomi Home」から、リアルタイムでの施錠状態確認や家族の解錠通知、複数回の解錠失敗通知などが通知される。

バッテリーは2450ｍAhを搭載、約6カ月の連続使用が可能。充電は電池を取り外してUSB Type-Cポートから行う。キーパッド側は単三電池2本で約9カ月間使用できる。スマートロック本体の大きさは約141×60×59mm、重さは約549g。キーパッドの大きさは約133×40×29mm、重さは約147g。

スマートロック本体

キーパッド

発売を記念した、期間限定の早割りキャンペーンが開催されている。2026年1月7日までキーパッド付属モデルが1万6800円で購入できる。ただし、公式TikTok Shopでは早割りキャンペーンは行われない。