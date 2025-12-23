シャオミ・ジャパンは、卓上サイズの小型暖房器具「Xiaomi 卓上ヒーター」を発売した。市場想定価格は3980円。直営店のXiaomi Store各店舗や直販サイト、公式楽天市場店、Amazon、公式TikTok Shopなどで扱われる。

Xiaomi 卓上ヒーター

「Xiaomi 卓上ヒーター」は、熱源にPTCセラミックを採用し、電源を入れてから5秒以内で温風が吹き出す速暖性が特徴の卓上ヒーター。本体の大きさは142×132×188mmで、重さは約0.93kg。コンパクトボディで軽量のため寒い時期の脱衣所やトイレなど、どこでも持ち運ぶことが可能とうたう。

このほか、45度の首振り機能や内部温度が一定に達すると自動的に加熱を停止する過熱防止機能、自動的に電源を遮断する回路遮断機能などが搭載されている。

Xiaomi 卓上ヒーターのスペック情報 項目 内容 名称 Xiaomi 卓上ヒーター 大きさ 142×132×188mm 重さ 約0.93kg 定格電圧 100-127V 定格周波数 50／60Hz 定格電力 600W パッケージ内容 本体、取扱説明書