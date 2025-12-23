「ブラジル代表呼ばれるかもな」ナポリのコッパ・イタリア制覇に貢献！ 28歳FWの鮮烈な一撃に脚光「最近の覚醒やばい」「上手すぎ」
現地12月22日に開催されたコッパ・イタリアの決勝で、ナポリがボローニャとサウジアラビアのリヤドで対戦。２−０で勝利し、11シーズンぶり３度目の優勝を成し遂げた。
ファイナルの舞台で抜群の存在感を示したのが、ダビド・ネーレスだ。スコアレスで迎えた39分、敵陣右サイドでスローインを受けると、敵をかわして左足を一振り。放たれた一撃は綺麗な放物線を描いて、ゴール左に吸い込まれた。
28歳FWは59分にも追加点をマーク。２ゴールの活躍でタイトル獲得に大きく貢献。特に１点目は注目を集めているようで、SNS上では「ネーレスがノリノリ」「この調子ならブラジル代表呼ばれるかもな」「ネーレス様」「大活躍だな」「すげぇ」「上手すぎ」「最近の覚醒やばい」「やっぱり絶好調」などの声があがっている。
ネーレスはミランとの準決勝（２−０）でも１ゴールを挙げており、今大会は２戦３発と躍動。セリエAでも好パフォーマンスを見せており、波に乗っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ネーレスがコッパ・イタリアの決勝でゴラッソ！ エリア外から左足を一振り
