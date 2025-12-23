倖田來未、夫＆イケメン息子との顔出し結婚記念日ショット公開「めちゃ旦那さんにそっくり」「理想の家族」
歌手の倖田來未さんは12月23日、自身のInstagramを更新。夫でBACK-ONのKENJI03さんとの結婚記念日を祝う写真を公開しました。
「そりゃ息子も身長あたし超えますわ笑笑」とのことです。さらに「これからも私の知らないことを教えてください けんちゃんの言うことは、間違いない。だいたいな、笑笑」とも、のろけています。
コメントでは、「おめでとう」「素敵です」「くみこさん&健二さん夫婦は本当に仲良くて、素敵な夫婦ですー息子さんもイケメンですね」「家族写真素敵です」「くうちゃん可愛すぎ」「理想の夫婦、理想の家族すぎるよーー！」「栗山familyがいつまでも幸せでありますよーに」「BOYがけんちゃんすぎて」「Boy顔出し めちゃ旦那さんにそっくり」と、祝福と称賛の声が続出しました。
「くうちゃん可愛すぎ」「日付を跨いでしまいましたが、結婚記念日でしたー！」と報告した倖田さん。投稿には、東京ディズニーランドで撮影したKENJI03さんと寄り添い合うラブラブショットや、息子も含めた家族ショットなどを7枚載せています。「丸14年！ もう15年目かーー早いものですね」ともつづりました。
「あっという間の14年」KENJI03さんは22日に自身のInstagramで結婚記念日を祝う投稿をしています。「あっという間の14年、恒例のディズニーへ」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)