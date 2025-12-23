実は「慶應義塾湘南藤沢高等部」出身と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「コムアイ」、1位は？
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実は『慶應義塾湘南藤沢高等部』出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します。
2位にランクインしたのは、コムアイさんです。
コムアイさんは、2012年から音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の初代ボーカルとして活動。慶應義塾湘南藤沢高等部出身で、慶應義塾大学環境情報学部を卒業しました。
2021年に水曜日のカンパネラ脱退後すると、その後は独自の世界観と創造性を生かしてソロとして活動をスタート。2023年にはパートナーで文化人類学者の太田光海さんが、コムアイさんとの間に第1子が誕生したことを報告しました。
アンケートでは、「いつも奇抜なイメージがあるからどちらかと言えば音大のイメージだった」（20代女性／兵庫県）、「芸術家としての自由なイメージと名門校の知性派背景のギャップが意外です」（50代男性／東京都）、「モデル、ミュージシャンとして華やかに活動し、発言も個性的。名門高校出身とは意外だったので」（60代女性／東京都）、「奇抜でおしゃれなイメージだったので高学歴というよりは服飾系などの専門学校で学んでいたのかと思っていました」（30代女性／埼玉県）などのコメントが集まりました。
1位に選ばれたのは、ミュージシャンのTakaさんでした。
日本を代表するロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカルを務めるTakaさんは、慶應義塾幼稚舎から慶應義塾湘南藤沢の中等部、高等部に進学。高校1年の時に音楽の道へ進むため自主退学しています。
2005年にONE OK ROCKを結成すると、圧倒的な歌唱力と英語力で国内外から高い評価を獲得。2025年は過去最大規模のヨーロッパツアー『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』を完走するなど、世界中のファンを魅了し続けています。
回答者からは、「バンド活動もしていたはずだし、勉強も頑張っていたことに驚く」（50代女性／群馬県）、「慶応義塾湘南藤沢高等部だったことへの驚き。新しい学び」（10代男性／広島県）、「ロックバンドのフロントマンという自由で派手なイメージが先行するため、名門校の湘南藤沢出身というのは意外性が大きくて驚きました」（20代男性／福井県）、「今は世界的に活躍し、カリスマ的な存在感を持つTakaさんが、慶應義塾湘南藤沢高等部に在籍していたとわ驚き。音楽活動のイメージと某アイドルグループに属していた期間もあったからこの経歴は意外」（30代女性／沖縄県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
