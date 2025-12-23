「リアルお嫁くん？」波瑠＆高杉真宙、結婚を発表！ 「ロスで今日は仕事が手につかなそう」
俳優の波瑠さんは12月23日、自身のInstagramを更新。俳優の高杉真宙さんとの結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。
ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「ビックリニュースです！」「ちょっと待って大号泣」「波瑠ちゃんロスで今日は仕事が手につかなそうです」「素敵なカップルですね〜」などの声が。また「ウエディングドレス姿もお着物もお美しい」「ドレス姿ステキすぎ」といったコメントも寄せられました。
【画像全文＆写真】波瑠＆高杉真宙、結婚を発表
「ドレス姿ステキすぎ」波留さんは1枚の画像と2枚の写真を投稿。「関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様 私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と、高杉さんとの結婚を発表しました。続けて「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」とも。また、ドレスと着物を着たウエディングフォトも掲載しています。
ドラマ『わたしのお嫁くん』でカップル役波留さんと高杉さんは2023年放送のドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演。カップル役を演じていました。波留さんが同年2月15日に投稿したドラマ告知にも「すごく嬉しいニュースでした」「リアルお嫁くん？」「なんとなくお顔が似てるお二人 きっと素敵なご家庭を築かれるでしょうね」といった祝福の声が寄せられています。今後の2人の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)