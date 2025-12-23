村上宗隆に来春WBCでの活躍も期待「日の丸を背負うチャンスを得る」米メディア　“笑顔”でWソックス入団会見

村上宗隆が笑顔で入団会見に臨んだ(C)Getty Images

ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックスに入団した村上宗隆が現地時間12月22日、本拠地のレートフィールドで入団会見を行った。

村上は背番号「5」のユニフォームで会見に臨み、笑顔を見せた。英語のスピーチの後「ホワイトソックス」と言って、靴下を取り出す場面もあり、笑いを誘った。

【動画】村上宗隆が入団会見で英語のスピーチ！靴下を取り出す場面も

日本語で「野球を始めて今日に至るまで、たくさんの方々に支えられ、今の自分があります。今日この日までたずさわってくださったみなさま、何より両親に心から感謝しています」と、感謝の思いも述べている。

来年の3月にはWBCが行われるが、球団側も出場を了承する意向だと報じられている。米メディア『ClutchPoints』は、村上がWBCに出場する可能性に触れ「ムラカミはホワイトソックスでの自身初となる春季キャンプへの合流が遅れる可能性がある。日本が勝ち進めばなおさらだ。それでも、ムラカミにとって実戦形式の動きを維持できることには変わりないだろう」と伝えた。

また、日本代表と米国代表が対戦する可能性にも触れ、「ムラカミは将来の対戦相手となる選手たちと一足先に顔を合わせる機会を得ることになる。このスラッガーに対する最大の懸念材料は、メジャーリーグの投球に対応できるかどうかという点だ。彼はその実力を証明するチャンスがある」と指摘。