好き＆行ってみたい「日本の滝」ランキング！ 2位「高千穂峡・真名井の滝（宮崎県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々に表情を変え、訪れる人の心を一瞬で奪う日本の絶景。切り立つ渓谷、とどろく滝、鏡のように澄んだ湖――写真では伝えきれない感動が、各地に息づいています。王道から意外な穴場まで、知られざる魅力が浮き彫りに。次の旅先選びのヒントとして、ぜひチェックしてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の絶景スポット（渓谷・滝・湖など）に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「日本の滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「神秘的な雰囲気と美しい水の流れが心を癒してくれるから」（40代男性／静岡県）、「絶対に一度は訪れて、自分の目で見てみたい場所です」（50代女性／長野県）、「手漕ぎボートで滝壺の間際まで行きたいから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「落差も大きく迫力もあり、周辺の観光地も充実しているから」（40代男性／神奈川県）、「落差が大きく、水量が多いときには迫力を感じるから」（50代女性／埼玉県）、「紅葉と滝の白さのコントラストが綺麗で一度行ってみたいです」（50代男性／大分県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：高千穂峡・真名井の滝（宮崎県）／51票高千穂峡（たかちほきょう）にある真名井の滝は、日本の滝百選にも選ばれている名瀑です。約17メートルの高さから水しぶきをあげて流れ落ち、特に渓谷の深い緑の岩肌とのコントラストが美しく、幻想的な光景を作り出します。貸しボートに乗って滝壺近くまで近づくことができ、間近でその迫力を感じられるのが魅力です。周辺は神話の伝わる地としても知られています。
1位：華厳滝（栃木県）／54票華厳滝（けごんのたき）は、栃木県日光市にある、中禅寺湖の水を排出する大谷川の滝です。高さ97メートルの岩壁を水が一気に流れ落ちる姿は壮観で、日本三名瀑の1つに数えられています。エレベーターで滝壺近くまで降りて観瀑台から眺めることができ、春の雪解け水、夏の水量、秋の紅葉、冬の氷瀑と、四季を通じて違った表情を見せてくれます。周辺の豊かな自然も魅力です。
