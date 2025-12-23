「ファンになりました！」野口健、美人娘とのツーショット公開！ 「本当に美しい顔」「美人すぎます」
登山家の野口健さんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。美人娘とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】野口健＆美人娘のツーショット
ファンからは「ファンになりました！」「本当に美しい顔」「美人すぎます」「野口さんとお母さまのいいとこどり」「良く似た仲良し親子ですね」「めっちゃ綺麗な娘さんとデートできる父さんが羨ましい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「良く似た仲良し親子ですね」健さんは「久々に絵子さんと再会。相変わらず面倒臭いヤツだ…」とつづり、1枚の写真を投稿。娘の絵子さんとのツーショットを載せています。健さんのはっきりとした顔つきを受け継いだ、美しい顔立ちです。
過去投稿にも絵子さんは登場10月28日の投稿では「絵子さんから写真が届きました」と伝え、絵子さんと猫のツーショットを公開した健さん。絵子さんの背中に猫が乗っている姿に、ファンからは「お似合いの二人」「絵子さんの部屋センス良すぎ！」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
