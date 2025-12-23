おやつカンパニーは、つまみやすく食べやすい幅広麺でおなじみの「ベビースタードデカイラーメン」シリーズとして「ベビースタードデカイラーメン（梅味）」を、12月22日から期間限定で発売する。

紀州産梅の梅肉ペーストと赤シソフレークを麺の生地に練り込み、さらに梅風味パウダーで味付けした。上品な梅の酸味とほどよく香るしその爽やかな風味で、初春の訪れを感じさせる味わいに仕上げている。



「ベビースタードデカイラーメン（梅味）」

カリッとクリスピーな食感が人気の「ベビースタードデカイラーメン（梅味）」に加えて、カリッザクッホロ・・・の3段階の食感変化が楽しめるひとくちサイズの「ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）」も全国のコンビニエンスストアで発売する。



「ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）」

「ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）」は、梅肉ペーストを使用し、濃厚な梅の風味を楽しめるひとくちサイズのラーメン丸。一粒で梅の爽やかな酸味、豊かな香りが口いっぱいに広がる。

異なる食感と風味で、消費者に好みの梅味を選んでもらうべく楽しさも届ける考え。

［小売価格］

ベビースタードデカイラーメン（梅味）：152円前後

ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）：168円前後

（すべて税込）

［発売日］

ベビースタードデカイラーメン（梅味）：12月22日（月）

ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）：2026年1月19日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp