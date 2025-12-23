エディオンは、12月29日から、プライベートブランド「e angle」において、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH／BK」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。

マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH／BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンなどのデジタルデバイスの、微細なすき間や奥まった部分の汚れを手軽に清掃できる商品。日常のケアアイテムとして気軽に使えるよう、求めやすい価格で提供する。

植毛スポンジ・ブラシヘッド・金属スティックの3つの掃除ツールが1つになった3WAY仕様なので、掃除の用途に合わせて使い分けることができる。

コンパクトなペン型で、手軽に持ち運べるデザインとなっている。好みにあわせて選べるブラック・ホワイトの2カラーを展開する。

［小売価格］330円（税込）

［発売日］12月29日（月）

エディオン＝https://www.edion.co.jp