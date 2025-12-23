ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、2階グルメ＆スーベニール「アイ マリーナ」において、来年1月19日から2月14日までオリジナルボンボンショコラを詰め合わせた「ショコラバレンタイン」の各種アソートを販売する。

さまざまな素材で作りあげたフィリングを、ひとつひとつ丁寧にチョコレートでコーティングしたボンボンショコラは、ショコラティエの高い技術と感性を一粒に表現した、まさに“チョコレートの芸術”。同ホテルのボンボンショコラは、すべてショコラティエであるシェフパティシエのオリジナルで、香りや風味、食感、口のなかでなめらかにほどけるテクスチャー、余韻などすべてに妥協せずこだわり抜いて作られており、どれも思わず笑顔になる美味しさとなっている。



バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou（ビジュー）」

来年のショコラバレンタインの新作は「ラズベリーココ」、「フルール・マリン」、「アプリコットミルク」、「美肌彩茶（ビハダサイチャ）」の4種。中でも注目はセイロンをベースにローズとジャスミン、ベルガモットが華やかに香るフルール・マリンと、アールグレイにライチや金木犀を加えた美肌彩茶で、ホテル2階ラウンジ＆バー「マリンブルー」、31階中国料理「驊騮（カリュウ）」でそれぞれ人気のオリジナルブレンドティーをショコラに仕立てた。

今年はこれら4種の新作に定番14種をあわせた全18種のボンボンショコラを、9個入り、6個入り、3個入りのアソートで用意する。

さらに、バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou（ビジュー）」も限定10箱で新発売する。

フランス語で“宝石”という名を持つこの3段のアソートボックスは、上の2段に全18種のボンボンショコラが9個ずつ並び、下の段には「アーモンドの女王」と称される希少なマルコナアーモンドをキャラメリゼし、チョコレートでコーティングした特製アーモンドショコラ2種と、同ホテルの外観をかたどったチョコレート3種が詰め合わされている。

白にコバルトブルーをあしらったまるで宝石箱のような豪華な詰め合わせは、大切な人や特別な人へのギフトにも最適となっている。

これだけ多彩なボンボンショコラが揃うのはバレンタインの時期のみ。一粒ごとに心躍る味わいが口のなかに広がる極上の「ショコラバレンタイン」をぜひこの機会に楽しんでほしい考え。

＜10箱限定＞バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou (ビジュー)」は、宝石箱のような3段のボックスには、ボンボンショコラ18種と特製のアーモンドショコラ2種、ホテルの外観を模したチョコレート3種が入っている。新作を含む全種類のボンボンショコラが揃ったプレミアムなセットになっている。

「ショコラバレンタイン」（9個セット）は、真っ赤なハートが印象的なフレーズショコラを中心に、新作のアプリコットミルクやオレンジリキュールが香るグラン マルニエ キャラメルなど9種のショコラを贅沢に詰め合わせた、華やかでバラエティ豊かなセレクションになっている。

「ChouChou（シュシュ）」（6個セット）は、“ChouChou”（お気に入り）という名前の、同ホテルのレストランで人気の紅茶と中国茶のフレーバー2種が入ったセット。すべてアルコール不使用なので、子どもやお酒を飲まない人にもおすすめとなっている。

「Cadeau（カドー）」（6個セット）は、カカオの風味が豊かなビターと優しい甘さのミルク両方のチョコレートが楽しめる6粒をセレクトした。“Cadeau”（贈り物）の名のとおり、チョコレート好きな人へのギフトにも喜ばれるひと箱となっている。

「ショコラバレンタイン」（3個セット）では、つややかなハート型のボンボンショコラには、それぞれ、いちご、紅茶、キャラメルと3つの異なるフレーバーが入っている。洗練された味わいで宝石のような美しいショコラは、友人へのプチギフトなどにもピッタリとなっている。

［ショコラ バレンタイン販売概要］

販売期間：2026年1月19日（月）〜2月14日（土）

販売店舗：グルメ＆スーベニール「アイ マリーナ」（2階）

営業時間：11:00〜18:00／土日祝日 10:00〜 ※いずれも数量限定のため、売り切れ次第終了

予約受付：2026年1月13日（火）11:00〜

予約・問い合わせ：045−223−2366（アイ マリーナ直通）

小売価格：

＜10箱限定＞バレンタイン限定スペシャルボックス「Bijou (ビジュー)」：1万4580円

「ショコラバレンタイン」9個セット：5292円

「ChouChou（シュシュ）」6個セット：3564円

「Cadeau（カドー）」6個セット：3564円

「ショコラバレンタイン」3個セット：1728円

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル＝https://www.icyokohama-grand.com