

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」

明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で好評を得ている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から、果実の濃い味わいをしっかりと感じられる「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」を、12月29日にコンビニエンスストアで発売する。

同商品は、独自に開発したアイス専用のヨーグルトを混ぜ込んだ、なめらかで濃厚なコクが味わえるアイスを、完熟いちごのような甘さと程よい酸味、いちごの粒感をしっかりと感じられる濃い果肉ソースで包み込んだ。ヨーグルトベースアイスは、同社独自のLB81乳酸菌（ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌）で発酵させることで、後味のすっきり感を実現している。さらに低温でフリージングすることで、なめらかな食感に仕上げた。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズの魅力である“濃厚なのに爽やかな味わい”を楽しめる。

今回の商品開発では、本格的なヨーグルトの風味といちごの果実感をたっぷりと感じられる、ぜいたくなフローズンヨーグルトデザートに仕立てることを目標にした。そのため、冬でもおいしく楽しんでもらえるよう、ヨーグルトの爽やかさだけでなく果実感にもこだわっている。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］12月29日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp