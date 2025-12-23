ちふれグループのちふれ化粧品は、「ちふれ ラスティング リップスティック」を、グロス・シアー・セミグロスの3つの質感、全11色のバリエーションでラインアップし、全国のドラッグストア、百貨店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、来年2月1日から順次販売する。



「ちふれ ラスティング リップスティック」

近年のリップカラー市場は、色味や仕上がりに応じた使い分けや複数アイテムを使用したリップメイクを行う生活者が増加したこと等を受け、一人当たりの購入個数が増加傾向（出典：化粧品マーケティング要覧2025 No.1（富士経済））にある。一方で、同社が行ったリップメイクに関する意識調査（同社調べ（対象：15〜69歳・女性、n＝2523／2024年5月実施））では、「自分に似合う色が分からない」、「いつもワンパターンになってしまう」、「落ちやすい」といった悩みを持つ生活者が多いことが分かった。そこで今回、理想のイメージや使用シーンに合わせて好みのアイテムを選べる「ちふれ ラスティング リップスティック」を発売する。

同商品は、みずみずしいつやと高発色の「グロス」、自然で肌になじむ仕上がりの「シアー」、ほどよいつや感と高発色の「セミグロス」の3つの質感で展開するリップスティック。シーンに合わせて質感を選べることに加え、黄み系から青み系、あざやか系からくすみ系といった、全11色の多彩なカラー展開によって、日常使いから新しい色への挑戦まで、好みやシーンに合わせた色選びも楽しめる。

うるおいを“抱える＆守る”ダブルのうるおい成分（油性エモリエント成分：スクワラン、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル））や、乾燥による唇あれを防ぐ成分（保湿成分：グリチルレチン酸ステアリル）を配合することで、しっとり感が続く。また、すべり性のよい油剤（ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン）を配合。ムラなくなめらかにのびて唇にピタッと密着し、つけたての発色をキープする。

［小売価格］880円（税込）

※ケース別売り

［発売日］2026年2月1日（日）から順次

ちふれ化粧品＝https://www.chifure.co.jp