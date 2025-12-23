航空機の墜落現場に派遣された救急隊＝22日、米テキサス州ガルベストン/KTRK

（CNN）米テキサス州のガルベストン湾で22日、やけどの治療を受ける患者を乗せたメキシコ海軍の航空機が墜落し、少なくとも3人が死亡した。この中には2歳の子どもも含まれている。米沿岸警備隊が明らかにした。

当局によると、捜索救助活動で4人が生存した状態で救助された一方、1人の行方が分かっていない。沿岸警備隊の報道官がCNNに語った。

ガルベストン郡のジミー・フレン保安官はCNN提携局KPRCに対し、航空機はやけどの患者を搬送していたと述べた。

保安官は4人が死亡したとしているが、沿岸警備隊は22日夜の時点で4人目の死亡について確認できていないという。

メキシコ海軍は声明で、機内には8人が乗っていたと明らかにした。内訳は海軍の乗員4人と民間人4人だった。

保安官事務所によると、潜水チームや犯罪現場捜査班、ドローン部隊などが現場に派遣された。沿岸警備隊によれば、墜落の通報は午後3時17分ごろに入った。

テキサス州公安局のほか、連邦航空局（FAA）、国家運輸安全委員会（NTSB）の職員も対応に当たっている。

メキシコ海軍は、テキサス州ヒューストンのメキシコ総領事館と連携していることを明らかにした。