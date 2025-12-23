三田製麺所が「全部のせトッピング無料」のキャンペーン開催【3日間限定】

「つけ麺専門店 三田製麺所」は、2025年12月23日（火）からの3日間、「全部のせトッピング無料」のキャンペーンを開催する。来店客への感謝の気持ちを込め、三田製麺所が贈るクリスマスギフトだという。三田製麺所公式アプリ・X・Instagram・TikTokなどで配信されたクーポン画像の提示が利用の条件となる。

2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープンさせた三田製麺所。2025年11月現在、全国50店舗を展開している。つけ麺普及の伝道師として「濃厚豚骨魚介つけ麺」の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初のラーメンメニューである「中華そば」も販売が開始された。

そんな三田製麺所が、12月23日（火）、24日（水）、25日（木）の3日間、「全部のせトッピング無料」のキャンペーンを開催する。

ちなみに、毎月3日は「三田の日」として、三田製麺所公式アプリ・X・Instagram・TikTok 限定でクーポンを配信している。クーポン画像を提示すると、トッピング「全部乗せ」が無料になるという。

会計時にスマートフォンなどでクーポン画像を提示。

【注意点】

※『全部のせトッピング無料』は麺類の注文者のみが対象

※会計または食券回収時にクーポン画像を提示

※券売機店舗では値引き対象トッピングを購入後、スタッフにクーポンもしくは配信画像を提示。キャッシュバック対応へうつる。

※他のクーポンとの併用はできない

