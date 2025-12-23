デートに誘われたがっている女性の「さりげない一言」９パターン
気になる男性がいても、自分からアプローチできない女性は多いもの。そんな彼女たちがポツリという一言のなかには、「もう一つの意味」が隠れていることもあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「デートに誘われたがっている女性の『さりげない一言』」をご紹介します。
【１】「今度の休み、○○くんに誘われたんだけど…」（あなたはどう思う？）
「『行っちゃダメだ！』っていわれたいのが本音」（２０代女性）など、別の男性からの誘いに悩んでいるような一言には、「止めてほしい」という意味が隠れているようです。「その日は俺とデートしよう！」と誘えば、ＯＫを貰える可能性は高そうです。
【２】「飲みならいつでも行きますよ」（いつでもデートＯＫですよ）
「飲みなら『お酒が好き』っていう言い訳が立つから」（２０代女性）など、あくまでも「お酒好き」という理由を付けつつ、男性の誘いを待っている一言です。単なる社交辞令と受け流さず、「じゃあ次の金曜日に！」など具体的な約束につなげるとよさそうです。
【３】「○○に行ってみたいけど、一人じゃ心細くて」（連れて行って）
「女性一人で行きづらい場所の話題をふるのは、こっちから誘ってるのと同じ」（２０代女性）など、エスコートの男性を必要とする場所へ行きたがるのは、女性からのお誘いともいえるようです。「じゃあ案内してあげる」と返せば、デート成立の可能性は高そうです。
【４】「最近、なんか家に居ること多いんだー」（暇なんだー）
「だから誘っていいよ！ってこと」（１０代女性）など、暇さをアピールする一言には、「楽しい遊びの誘いを待っている」という意味が含まれるようです。勇気を出してデートに誘い出してみるといいかもしれません。
【５】「〇〇さんてモテそうですね」（カッコイイと思ってますよ）
「やっぱり褒めるのは興味があるから」（２０代女性）など、男性に対する「モテそう」という一言には、「私もそう思う」という意味が含まれるようです。ただし、自信過剰な態度は女性を冷めさせるので、浮かれないようにしたいものです。
【６】「合コンとか行って彼女作ったらいいんじゃない？」（私は候補になってる？）
「あえてほかの女性の話題をふって、私に興味があるかを確認」（３０代女性）など、他人事っぽい一言の裏に、淡い恋心が含まれているケースもあるようです。「〇〇さんが彼女になってよ」などと切り返すと、女性をドキリとさせられそうです。
【７】「新しくできたカフェが素敵なんだって！」（一緒に行きたいの）
「『今度一緒に行きませんか？』って誘ってほしいんです」（２０代女性）など、近所にあるカフェやレストランなどを話題にするのは、男性からの誘いを待つ呼び水のようです。単なる世間話とスルーしないように注意したいものです。
【８】「この間の土日は何してた？」（彼女いる？）
「休日の行動がわかれば彼女がいるかどうかだいたい分かるから」（２０代女性）など、休日の行動を聞き出す質問には、「彼女の有無」を探る意味が含まれることもあるようです。「暇だったよ」と返しつつ、彼女にも同じ質問をしてみるとよさそうです。
【９】「今日は残業ナシで終れそう」（安心して誘っていいよ）
「食事に誘ってほしい男性にだけいいます」（２０代女性）など、その日の夜の予定が空いていることをアピールする一言は、男性に対して「誘っていいよ」という意味を含むこともあるようです。「俺も早く終るから、食事でもどう？」と聞いてみるとよさそうです。
ほかにも、気になる『女性のさりげない一言』があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】「今度の休み、○○くんに誘われたんだけど…」（あなたはどう思う？）
「『行っちゃダメだ！』っていわれたいのが本音」（２０代女性）など、別の男性からの誘いに悩んでいるような一言には、「止めてほしい」という意味が隠れているようです。「その日は俺とデートしよう！」と誘えば、ＯＫを貰える可能性は高そうです。
「飲みなら『お酒が好き』っていう言い訳が立つから」（２０代女性）など、あくまでも「お酒好き」という理由を付けつつ、男性の誘いを待っている一言です。単なる社交辞令と受け流さず、「じゃあ次の金曜日に！」など具体的な約束につなげるとよさそうです。
【３】「○○に行ってみたいけど、一人じゃ心細くて」（連れて行って）
「女性一人で行きづらい場所の話題をふるのは、こっちから誘ってるのと同じ」（２０代女性）など、エスコートの男性を必要とする場所へ行きたがるのは、女性からのお誘いともいえるようです。「じゃあ案内してあげる」と返せば、デート成立の可能性は高そうです。
【４】「最近、なんか家に居ること多いんだー」（暇なんだー）
「だから誘っていいよ！ってこと」（１０代女性）など、暇さをアピールする一言には、「楽しい遊びの誘いを待っている」という意味が含まれるようです。勇気を出してデートに誘い出してみるといいかもしれません。
【５】「〇〇さんてモテそうですね」（カッコイイと思ってますよ）
「やっぱり褒めるのは興味があるから」（２０代女性）など、男性に対する「モテそう」という一言には、「私もそう思う」という意味が含まれるようです。ただし、自信過剰な態度は女性を冷めさせるので、浮かれないようにしたいものです。
【６】「合コンとか行って彼女作ったらいいんじゃない？」（私は候補になってる？）
「あえてほかの女性の話題をふって、私に興味があるかを確認」（３０代女性）など、他人事っぽい一言の裏に、淡い恋心が含まれているケースもあるようです。「〇〇さんが彼女になってよ」などと切り返すと、女性をドキリとさせられそうです。
【７】「新しくできたカフェが素敵なんだって！」（一緒に行きたいの）
「『今度一緒に行きませんか？』って誘ってほしいんです」（２０代女性）など、近所にあるカフェやレストランなどを話題にするのは、男性からの誘いを待つ呼び水のようです。単なる世間話とスルーしないように注意したいものです。
【８】「この間の土日は何してた？」（彼女いる？）
「休日の行動がわかれば彼女がいるかどうかだいたい分かるから」（２０代女性）など、休日の行動を聞き出す質問には、「彼女の有無」を探る意味が含まれることもあるようです。「暇だったよ」と返しつつ、彼女にも同じ質問をしてみるとよさそうです。
【９】「今日は残業ナシで終れそう」（安心して誘っていいよ）
「食事に誘ってほしい男性にだけいいます」（２０代女性）など、その日の夜の予定が空いていることをアピールする一言は、男性に対して「誘っていいよ」という意味を含むこともあるようです。「俺も早く終るから、食事でもどう？」と聞いてみるとよさそうです。
ほかにも、気になる『女性のさりげない一言』があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）