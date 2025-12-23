【日本懐かしアナログゲーム大全】 12月23日 発売 価格：1,870円

辰巳出版は、書籍「日本懐かしアナログゲーム大全」を12月23日に発売する。価格は1,870円。

本書籍は昭和から1990年代に発売されたアナログゲームを紹介する一冊。「アスレチックランドゲーム」をはじめとした玉転がしゲームやスポーツ系ゲーム、「ポカポンゲーム」や「ポケットメイト」、「ウォーターゲーム」シリーズなど、幅広い作品を写真とともに紹介する。アナログゲームのユニークな魅力を伝えつつ、あの頃子どもだった世代には懐かしくも楽しい思い出がプレイバックするような一冊になっている。

ゲームそのものの紹介に加え、構造やデザインなども紹介しており、見て楽しめる書籍になっている。

コンテンツ

・巻頭特集 2大玉転がしゲーム

「アスレチックランドゲーム」「大迷路」

・スポーツ系の王道ゲーム1

・シンプル・小型系の玉転がしゲーム

・玩具・パズル・対戦系の王道ゲーム

・個性派・多重構造系の玉転がしゲーム

・特集「ポケットメイト」

・スポーツ系の王道ゲーム2

・巻末特集 「思い出商店」へようこそ！

「思い出商店」ができるまで あとがきに代えて

・広告ギャラリー

「アスレチックランドゲーム」 ～巻頭特集 2大玉転がしゲームより

「ピッチングマシン付野球ゲーム」「ゴーゴーベースボール」 ～スポーツ系の王道ゲーム①より

「KOビッグファイト」「パーフェクション」 ～玩具・パズル・対戦系の王道ゲームより

「宇宙弾道ミサイル戦」「チクタクバンバン」 ～玩具・パズル・対戦系の王道ゲームより

「パーゴルフ」 ～スポーツ系の王道ゲーム2より