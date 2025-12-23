“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４８）。妊娠中の妻でタレント・加島ちかえ（３６）が出産するのを前に、購入した愛車を披露した。

城咲は２３日までにＹｏｕＴｕｂｅで「なんとベビーちゃんを迎えるにあたって家族車を購入しました」と報告。「今納車でもう間もなく車が来ます。アルファードでございます。僕がまさかね、アルファードを買うと思ってなかった」と人気車をゲットしたと明かした。ピカピカの黒い車体が披露されると、城咲は歓喜。トヨタの純正エアロ「モデリスタ」を取り付け、通常１８インチのホイールを２０インチにアップさせるなどカスタムをほどこした。

５年弱乗ったというＢＭＷを手放し、「ここから新しい家族のストーリーが始まります」と語った城咲。ＳＮＳには「そろそろ出産に向けてちかちゃんが動けなくなってくるので最近は行きたい場所ややりたいことをやっています」と出産間近の妻との夫婦ショットもアップ。

ネットは「納車おめでとうございます、家族との楽しい時間が過ごせますね」「良い車ですね！防犯対策しっかりしてくださいね！」などの声を寄せていた。

２人は２０２１年４月に結婚した。城咲は新宿・歌舞伎町のホストクラブでＮｏ．１ホストを務め、カリスマホストとして数多くのテレビ番組に出演。０５年タレントに転身した。今年９月に加島の妊娠を報告した。