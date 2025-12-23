極楽とんぼの加藤浩次が２３日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、自身の身に起きた「今年の激震ニュース」を明かした。

番組では２８日に放送される「芸人報道 ２０２５芸人ニュース大賞ＳＰ」に出演する加藤を直撃。今年の激震ニュースを聞くと、「３カ月ぐらい前、テレビ東京の地下駐車場に行ったのよ」と切り出した。

「僕は特番が入ってて、警備の方が来てくれて、何番に（車を）止めて下さい〜って言われるじゃないですか。警備の方がずっと資料見てて、段々騒がしくなってきた」という。

加藤は一瞬、特番撮影の日を間違えたかと思ったと言うが「間違いはない」となり、さらに警備員達がザワザワ。すると「警備の一番偉い方が車の所に来て『すみません、今日ふかわさん入ってません』って」と、まさかのふかわりょうに間違えられたという。

一緒に聞いていた蛍原徹らは大爆笑。加藤は「これ、マジよ。ずっと警備の方、ふかわさんで調べてたの。加藤ですよ〜！って」と仰天出来事を振り返っていた。

加藤は最近、髪の毛を伸ばしており、やはり髪の長いふかわと似た髪形になっている。