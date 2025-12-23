»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¡½¡½¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤È¡ÖÍÜ»Ò±ïÁÈ¡×¤Ç¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1²¯±ß¤ÎÀÇÉéÃ´º¹¤¬À¸¤¸¤ëÍýÍ³¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºâ»ºÊ¬ÇÛ¤äÀÇÉéÃ´¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÈË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Ë·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼«Í³¤Ëºâ»º¤ò°ú¤·Ñ¤²¤Ê¤¤»öÂÖ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤«¡×¡ÖÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë1²¯±ß¤â¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¡ØÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¾µ·Ñ¤ÈÁêÂ³ÀÇ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿È¬¥ÄÈø½ç°ìÀÇÍý»Î¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Î´ðËÜ
ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡×¤È¡ÖË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÌ±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³³ä¹ç¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¤ÎÂè°ì½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂèÆó½ç°Ì¤Ç¤¢¤ëÉãÊì¡ÊÄ¾·ÏÂºÂ°¡Ë¤â¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âè»°½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î·»Äï»ÐËå¤¬ÁêÂ³¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·»Äï»ÐËå¤È¤ÎÁè¤¤¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Á´ºâ»º¤òÇÛ¶ö¼Ô¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢·»Äï»ÐËå¤Ë¤Ï¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ä¸À½ñ¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë»Ý¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢·»Äï»ÐËå¤«¤é°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤È¡¢¤½¤ÎÍî¤È¤··ê
»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤«¤é¡¢¡ÖÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÜ»Ò¤ÏÁêÂ³¤ÎÂè°ì½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤É¤â¡ÊÍÜ»Ò¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³³ä¹ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Ç¤¹¡£·»Äï»ÐËå¤ÏÁêÂ³¿Í¤«¤é³°¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤È¡ÖÍÜ»Ò±ïÁÈ¡×¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òº¸±¦¤¹¤ë
°ä¸À½ñ¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¾ì¹ç¡§ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Ï 4Ê¬¤Î3
¡¦ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡§ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³³ä¹ç¤Ï 2Ê¬¤Î1
¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤Ï¡¢¼¡¤Î¡¤È¢¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤¬¹µ½üÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿°ä»º³Û
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÁêÅö³Û
¢¨¤¿¤À¤·¡¢1²¯6,000Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï1²¯6,000Ëü±ß
¶ñÂÎÎã¡§ÁêÂ³ºâ»º4²¯±ß¤Î¾ì¹ç
ÁêÂ³ºâ»º¤¬4²¯±ß¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¾ì¹ç
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï4²¯±ß¤Î4Ê¬¤Î3¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á3²¯±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï4²¯±ß¤Î2Ê¬¤Î1¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á2²¯±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü³Û¤Ë1²¯±ß¤Îº¹¤¬À¸¤¸¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁêÂ³ºâ»º¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¡×
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤è¤ê¤â°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÍÍø¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í´Ø·¸¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
°ä¸À½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À
¡¦¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À
¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ï¼ê·Ú¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¸¡Ç§¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢·Á¼°ÉÔÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Î¼ÂÀ¤È¼ÂÌ³¾å¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸ø¾Ú¿Í¤¬ºîÀ®¤·¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¸¡Ç§¤¬ÉÔÍ×¤Ê¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
È¬¥ÄÈø ½ç°ì
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¡¡¶µ¼ø