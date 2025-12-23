厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」」によると、日本では同居20年以上の「熟年離婚」が増加しているようです。朝日新聞取材班による著書『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）より、出版社で管理職を務める57歳夫との離婚を決意した51歳妻の事例を紹介します。

金の切れ目が縁の切れ目

関東に住む女性（51歳）は2024年9月、出版社に務める夫（57歳）との離婚調停を申し立てた。きっかけは「役職定年」だった。

出版社勤務の夫は編集者で、管理職だった。友達は少なく、飲みにも行かず、浮気もしない。一方で趣味にお金がかかった。古いレコードなどを集めるコレクターで、自室にこもってはネットオークションばかり見ていた。

怒りっぽく、家では、「うるさいな」「バカか」「クソが」とよく怒鳴った。「俺の稼ぎで食べているんだ。お前、一人じゃ何もできないだろう」と暴言も吐かれた。お金には細かく、電気代の明細を持ってきて「高すぎる。冷房をつけっぱなしにしていたんじゃないか」と文句を言う。自分のネット代は棚に上げていた。

長男が私立大付属の中高一貫校に進学したいと言い出し、相談してみた。「そんな金はない」「俺は私立には行かせてもらえなかった」という言葉がかえってきた。長男は父親に近づかなくなった。5年ほど前から家庭内別居になった。一軒家なので食事以外はできるだけ顔をあわせずに生活した。

コロナ禍でリモートワークとなった夫の部屋から、「こんなこともできないなんてお前、バカか」と部下を怒鳴る声が聞こえてきた。そのうちパワハラで訴えられるんじゃないかと心配していたら、23年4月、夫は会社から「役職定年」を宣告された。

50歳60歳など、ある年齢に達すると管理職の肩書が一律に外され、給料も下がる役職定年は、今も多くの企業が採用する。「肩叩き」ととらえる人もいるかもしれない。

夫は営業職へ異動となり、給料が2割近く減った。夫の部下がうつになったり、退職者が相次いだりしたため、事実上のリストラだったと後で知った。

その半年後、夫は女性に相談せずに広告会社に転職した。退職金の額は詳しく教えてくれない。転職先でも給料は変わらないと夫から聞いていたが、実際には2割減った。家のローンや保険の支払いなどを差し引くと、生活費のやり繰りが厳しくなった。

長男の進学を機に、夫婦仲は険悪に…

長男が4月、関西の大学に進学すると、夫婦だけの生活になった。耐えられず、女性は実母の介護をするという理由で千葉県にある実家へ戻った。夫に月々の生活費である婚姻費用を請求した。婚姻費用とは夫婦、未成年の子どもが生活するうえで必要な衣食住の費用、医療費、子どもの養育費などが含まれる。

法律上の夫婦は互いに生活を支える義務があると民法第760条に定められているので、収入が多い側が少ない側に支払うのが一般的だ。別居していても支払う義務がある。

一つは、夫が会社を60歳で定年になった後、年金がもらえる65歳までの間、働き口が見つからないのではないかという老後の不安を感じたこと。もう一つは、遺産相続できたこと。女性の父親が亡くなり、一人娘だったため、数千万円が入ってきた。実家に戻れば家賃負担もなく、夫から自立できるメドが立ったことだ。

長男の学費は女性の実母にすでに援助してもらっている。遺産は財産分与の対象外なので夫には話していないという。女性はこう話す。

「夫との生活に戻ることはもうない。新しい生活をしたい」

朝日新聞取材班