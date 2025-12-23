高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第62回が12月23日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】松野家の人たちの反応は…

４年ぶりに松江にやってきた銀二郎。

トキに会う前に、まずは松野家を訪れ、出奔を詫びました。銀二郎は東京で月200円も稼ぐようになったと明かします。銀二郎の成功や松野家の人たちの相変わらずな反応に、SNSやコメントではさまざまな声が上がりました。

＊以下12月23日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキがヘブン（トミー・バストウさん）の家で働いている間に、銀二郎（寛一郎さん）が松野家を訪ねてくる。

勘右衛門（小日向文世さん）、司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）に、かつて逃げ出したことを謝罪する。

勘右衛門は木刀を取りだし、「腹が立つやら情けないやらという思いじゃった気もするが、もう忘れた。また稽古しよう」と笑った。

それを聞いた銀二郎は「ですが、稽古はもう…ハハハ」と流す。勘右衛門は「おのれ〜」と木刀を振りかざし、司之介に止められるが、それは冗談だった。

さらに銀二郎は、「トキとやり直したい」と告白。「あの時は何もかも辛抱できず逃げ出してしまいました。おトキちゃんはもちろん松野家の皆さんがいやだったわけではありません」と告げる。今は会社を興し、月200円は稼いでると明かし、「東京にはなりますが、やり直せるかと」と説明する。

そこで衝撃の事実が明らかに。司之介は「お主の籍はまだ抜いちょらん」と語り、「何年か家を出ていた婿が帰ってきただけのこと」。それを聞いて笑顔を見せる銀二郎。

司之介は「あとはおトキ次第じゃのう」と語る

約束の土曜日。トキは銀二郎を待っている。

その一方、船着き場ではヘブンがイライザ（シャーロット・ケイト・フォックスさん）の上陸を心待ちにしていた。

＜視聴者の声＞

松野家でまずは突然の出奔を謝罪した銀二郎。

「銀二郎さん、昔から変わらず ちゃんとしてる」「不義理をしたのはむしろ松野家の方なのに筋を通す銀二郎さん…なんていい人」「おトキちゃんが『家族が好き。見捨てる事は出来ない』と言ってたことを覚えてたんだね。」

などその人柄を絶賛する声が相次ぎました。

銀二郎は、今では会社を興し、月200円は稼いでると明かします。

「生真面目なとことか、働き者なとこを 散々見てきてたから、会社おこしたことも 月に200円稼いでるとこも、ちゃんと説得力がある」と銀二郎の成功に納得する視聴者も。

「やっぱり逃げて」

借金を抱えている松野家ですが、特に司之介は調子がよく、これまでも「ヘブンとリヨが結婚してその家の女中にトキがなれば…」など皮算用することが多くありました。銀二郎から「月200円を稼いでる」と聞いた司之介は、興奮した様子に。

「銀二郎さんに対する松野家の対応があいかわらずで、やっぱり銀二郎さん逃げて！としか思えなかった」「司之介は、ゲンキン過ぎ」「成功に全力で乗っかろうとしてくる義実家が変わってなかったので今回は諦めたほうが良いとさえ思ってしまう」などの声も目立ちました。

勘右衛門の「また稽古しよう」という冗談や、松野家がまだ銀二郎の籍を抜いていなかったことに衝撃を受けた人も。

「冗談でまた稽古をするというおじじ様こわいし、ずっと銀二郎さんの籍を抜いていなかった司之介もこわい」

一方で、籍を抜いていないと伝えられた銀二郎が優しくほほえんだことから、「銀二郎さん、まだ籍抜いてないと言われて本当に嬉しそうに笑うのね」とトキへの愛情を感じた人もいました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。