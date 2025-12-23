＜40代の働き方＞子育てが落ち着いたら仕事で何を優先する？がむしゃらに働いたら体を壊す…？
子どもが大きくなって少しずつ子育ての手が離れてくると、新たに仕事を始めたり、勤務時間を増やしたりするママも増えていくでしょう。ママスタコミュニティには「40代の仕事。何を優先、大事にする？」というタイトルでこんな投稿がありました。
『子育てが落ち着いて働こうと思ったとき、これから先、何を大事にしますか？ 正社員で安定した生活？ パートでストレスない仕事？ 資格などを取ってキャリアを目指す？ 将来のためにとにかくパートでたくさん稼ぐのか、短時間で家族との時間を大切にするのか。歳を重ねてきていろいろ悩みますね』
40代からの働き方。子育てが落ち着いたらバリバリ働ける？
『40代でいきなり正社員は、今まで働いていないとしたらハードル高くない？ 体力があればいいけど。将来のために蓄えたいならそりゃフルでしょ。子育てが落ち着いたなら、前ほど家族の時間とか必要ないような』
『たくさん稼ぎたいのにパートというのが正直わからない。40歳だとして定年の65歳まで年収400万円稼いでも、25年間しか働けないから、できるだけ早い段階でたくさん稼いだほうがいいと思う。どちらかしか選択しないのでなくて、家庭も稼ぎも両方叶えるために両方に目一杯時間を使うかな』
今回の投稿は、そもそも専業主婦だった人が40代から新たに仕事を始めるのか、今までパートなり何かしらで働いている人が40代以降どのように働くのかによっても、答えは違ってくるのかもしれません。そもそも収入やキャリアアップを目的としている人は、20代の頃から正社員など継続する形で働き続けているのではないでしょうか。今まで専業主婦で職歴もほとんどない状態で、40代から資格を取ってキャリアを目指すというのは、なかなかハードルが高いかもしれません。ただこれからバリバリ働いて稼ぎたいという気持ちがあれば、頑張って資格を取ったり、フルタイム勤務にシフトしたりする道もあるでしょう。
がむしゃらに働くより、健康や家庭が最も大事
『私はがむしゃらに働き続けた結果、心身ともにボロボロになった。自分にはゆるい働き方が合っているんだと知った。お金は大事。でも健康や家庭はもっと大事』
『健康に決まっている。無理して働いてお金得るより、働かず体を大事にしたほうが節約になる場合もある』
『私はある程度、自分の時間もほしい。節約しながら時短パートが合っている』
がむしゃらに働いた結果、体を酷使してボロボロになってしまったというママの体験談もありました。女性は40代を過ぎると更年期障害が始まる人も出てきますから、「時間ができたからたくさん働いて稼ごう」と思っても、体がついてこないケースも珍しくないでしょう。体を壊してしまっては医療費がかかるだけでなく、そもそも働けなくて無収入になりますから本末転倒。「なによりも健康が大事」として、健康を最優先にした働き方をしたいと考えるママや、ある程度の時間や気持ちの余裕を持ってゆるく働きながら、節約を楽しむという選択肢を挙げているママもいました。
今からキャリアを目指すもゆるく働くもあり！個人事業主という選択肢も
『親の介護や自分や家族の健康状態に不安を抱えている人も多いなか、どちらにしようかなと悩めるだけ幸せ。私はプライベートを充実させたいのと、平日がっつり働いたら休日遊びに行く元気が出ないからパートがいいな。経済的に許されるのなら』
『今から正社員としてのキャリアを目指すより、長くゆるく働けるような資格を取って、個人事業主として働けるようにパートしながら準備したら？』
『資産状況次第じゃない？ お金がないなら仕事に全振り、余裕があるなら仕事はゆるく自分の楽しみを大事にできるし。正社員でキャリアと言ったって、新卒で入った会社で産休育休とっていたらもうキャリアなんて形だけだよ。女だから許されている、ゆるゆるな働き方。キャリアを積みたければ男性社員と同じく産休も育休もなしで働かないと』
ママたちからは「40代からどんな働き方をしようかと選べること自体、幸せなこと」という意見もありました。これから子どもの教育費がどんどんかかってくる人からすると、バリバリ働かないといけない状況でもありますし、体調不良で思うように働けない人もいるでしょう。さらに40代に入ると親の介護や通院、送迎などを抱えている人も珍しくないですよね。悩めるだけ幸せというのは、核心をついているかもしれません。
また働き方は、「家庭の資産状況による」という意見も。自分が働かなくても問題ない場合には、専業主婦や負担の少ないパートを選んでもいいでしょう。さらには正社員かパートか専業主婦かという3択のほか、「個人事業主となって自分のペースで好きに働く」というコメントもありました。投稿者さんの家庭が経済的に余裕があるのか、投稿者さん自身がこれからキャリアを目指して収入アップをしたいのか、体調は万全なのかなど、さまざまな点を考慮していけば、おのずと答えは出てくるかもしれません。いろいろな働き方がこれから選べるということは自分の可能性が広がっているということですから、その幸せを嚙みしめて自分に合った働き方を選んでほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩