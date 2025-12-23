トキが唇に紅をさすシーンも

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は24日、第13週「サンポ、シマショウカ。」の第63回が放送される。

山根銀二郎(寛一郎)と4年ぶりに再会した、松野トキ(郄石あかり)。家族が見守る中、トキと銀二郎は少しずつ時間を取り戻そうと会話を続ける。トキが唇に紅をさすシーンもあり、その心中はいかに…。

その頃、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)はイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)を花田旅館に案内していた。そこに、錦織友一(吉沢亮)も合流し、3人はお茶会をすることに。

イライザと錦織がヘブンについて話の花を咲かしている頃、トキと銀二郎は思い出の場所にランデブーに向かっていた。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

唇に紅をさすトキ(郄石あかり)。その心中は…

時間を取り戻そうと会話するトキ(郄石あかり)と銀二郎(寛一郎)

錦織(吉沢亮)とお茶会するヘブン(トミー・バストウ)と

イライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。