クリスマスにぴったりの「フライドチキン」のレシピを紹介！ スパイスの香るサクサクの衣とブライン液でジューシーなお肉がたまらない美味しさ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フライドチキン（brined fried chicken）【宮舞モカの「人生楽しい」】』というwofさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

「こいつ美味いもの食べるときだけ動画熱量が高いな」って思われてそう。人生楽しい。

投稿者のwofさんが、「衣が薄くて表面がパリパリした食感のフライドチキン」を作ります。メイン食材は手羽元とクリスマスらしい骨付きもも肉です。

手羽元は骨の周りの筋を切ってチューリップ状にして、モモ肉は骨周りの筋を少し切って食べやすくしました。食べやすくお洒落になっています。この時点で肉の重量は633gとのこと。

次は肉を漬け込むブライン液を準備。水1Lに対して塩40gと砂糖30gを入れ、粒コショウとローリエを加えます。人によってはニンニクやレモン、玉ねぎなどを入れたりもするそうです。

ここに鶏肉を入れて2時間ほど冷蔵庫で浸け置きします。

2時間後、水が濁っていました。肉内部からドリップが流れ出たようです。しかしキッチンペーパーで水分を拭き取ってから重量を計ると、688gと漬け込み前より8％重量が増加しています。動画ではwofさんがブライングの仕組みについて詳しく解説されていますので、味が沁み込みジューシーに仕上がる理由に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。

衣が薄くて表面がパリパリを目指している今回、鶏肉は冷蔵庫で1時間ほど乾燥させるとのこと。これにより衣がベチャッとしなくなるそうです。

この間にスパイスを準備。塩、黒コショウ、白コショウ、ガーリックパウダー、パプリカ、チリパウダーを混ぜ合わせます。フライドチキンのスパイスは色々あるので、ご自分でもアレコレ試してみてくださいとのこと。

ここで唐揚げとフライドチキンの違いについて。肉に醤油やニンニクなどで直接下味を付け、衣に小麦粉や片栗粉に味を付けず使う唐揚げ。対してフライドチキンは肉に唐揚げほどの下味を付けず、衣は小麦粉やコーンスターチでスパイスを大量に混ぜ込みます。大まかに言うと、味を付けるのが肉か衣かという違いがあるとのことです。

ということで、冷蔵庫で表面を乾燥させた鶏肉にスパイスを振りかけ、小麦粉とコーンスターチを混ぜた粉で衣を付けました。

骨付きもも肉は160度の油で10分から12分揚げます。チューリップは8分から10分くらいとwofさん。

ここで一度油から上げました。余熱で火が通るとのこと。

次は190度で二度揚げに。

骨付きもも肉ｔチューリップがこんがりと良い色に揚がりました！

薄くこしらえた衣はパリパリというよりサクサク。もっと揚げ温度が高くても良かったかもとのことです。しかしブライングした鶏肉はプリプリとジューシーでほんのり塩気があり美味しいとのこと。骨付きもも肉を見るとそのジューシーさがよく伝わってきますね。

少し手がかかるフライドチキンですが、食べてみたくなったという方は動画を参考に挑戦してみてください。ブライン液でジューシーに仕上がる仕組みや、唐揚げとフライドチキンの違いの解説も興味深い動画です。

