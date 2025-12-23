手越祐也が率いるT.N.T、新メンバー加入で4人体制に 初ワンマンツアー開幕控え新ビジュアル公開
手越祐也が率いるロックバンド・T.N.Tに新メンバーとしてRyu.（ギター）が正式加入し、4人体制となることが発表された。これまでサポートギタリストとしてライブに参加していたRyu.の加入により、新たなアーティスト写真も公開された。
T.N.Tは、手越（ボーカル）、Furutatsu（ベース）、kyohey（ドラム）の3人によって結成されたロックバンド。10日にリリースされた初のCDシングル「未来へ／I Don’t Care」には、4人が手を重ねる写真が使用されており、今回の発表を事前に示唆するような仕掛けも施されていた。正式加入の発表は、日本テレビ系で放送された冠番組『T.N.Tの旅と仲間と食べ物と』内で行われた。
2026年1月11日からは、T.N.T初のワンマンツアー『THE NEXT TRIGGER』がスタート。東京・日本青年会館ホールを皮切りに、宮城、愛知、福岡、大阪を巡るツアーで、すでに一部会場はファンクラブ先行でソールドアウトとなっている。
