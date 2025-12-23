¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¡×¡¡Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ä°¦Â©»Ò¤Ë´¶¼Õ¡ÖÊì¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³èÆ°ºÆ³«¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢½Ð»º¸å¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¶âÈ±¿åÃå¥Ü¥Ç¥£
¡¡¾®Åç¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2025Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¡£»ä¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊì¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¡¢ÍâÇ¯¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢23Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØºÆ²ñÄ¹¹¾¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Íâ13Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
